Periodista egipcio: «Nuestra selección hizo historia»

La selección de Egipto perdió 2-3 ante Argentina en los octavos de final de la Copa Mundial 2026. El representante africano iba ganando hasta el minuto 79, pero encajó tres goles consecutivos en los últimos minutos.

El agente de la selección de Egipto, Exib Radjab, destacó que hay que estar orgullosos del desempeño del equipo tras esta derrota.

Egipto estuvo muy cerca de la sorpresa

En el partido de octavos de final, Egipto ofreció una resistencia mucho mayor de la esperada ante el vigente campeón del mundo, Argentina.

El equipo lideró el marcador hasta el minuto 79 y estuvo a punto de protagonizar una de las mayores sorpresas del torneo.

«Nadie esperaba un partido así»

Según Exib Radjab, la selección de Egipto mostró su máximo potencial en este encuentro.

«En mi opinión, nadie esperaba una actuación tan exitosa de Egipto. El mundo entero vio que estuvimos muy cerca de eliminar al campeón del mundo y al equipo donde juega uno de los mejores futbolistas de la historia», declaró Radjab.

No habló de situaciones polémicas

Tras el partido Argentina - Egipto, surgieron diversas discusiones sobre el arbitraje y algunos episodios del juego.

Sin embargo, Radjab prefirió no profundizar en este tema.

«Desafortunadamente, no se dio. No quiero hablar de ciertas situaciones polémicas», dijo.

«Debemos estar orgullosos de esto»

Radjab enfatizó que la selección de Egipto tuvo una participación digna en el Mundial.

«La selección de Egipto hizo historia, debemos estar orgullosos de ello», añadió.

Aunque Egipto quedó fuera de la competición, el partido contra Argentina será recordado como un ejemplo de carácter, coraje y resistencia histórica para los africanos.