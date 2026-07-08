Patrice Evra sobre Michael Olise: “Su calma es su mayor virtud”

·31·Deportes
Patrice Evra sobre Michael Olise: “Su calma es su mayor virtud”

La joven estrella del Bayern Múnich y de la selección francesa, Michael Olise, sigue sorprendiendo al mundo del fútbol. Destacando por sus movimientos poco convencionales y su sangre fría, el extremo ha captado la atención no solo de los aficionados, sino también de leyendas del fútbol. El exdefensor francés Patrice Evra elogió el estilo de juego del joven talento, subrayando que tiene un futuro brillante. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista con Goal.com, Patrice Evra explicó que el estilo «nonchalant» (despreocupado) de Michael Olise es, en realidad, su mayor fortaleza. Aunque muchos lo consideran una falta de responsabilidad o un exceso de relajación, Evra cree que esta cualidad demuestra que el jugador tiene el control total de la situación. Según él, los mejores jugadores hacen que las cosas difíciles parezcan muy sencillas.

El camino hacia el estrellato

La carrera de Michael Olise ha tenido un ascenso meteórico. Tras jugar en el Reading en el Championship inglés en 2021, se destacó en la Premier League con el Crystal Palace antes de unirse a un gigante como el Bayern Múnich. En la temporada 2025-26, disputó 52 partidos en todas las competiciones, anotando 20 goles y dando 20 asistencias. Estas cifras lo convierten en uno de los atacantes más peligrosos del mundo.

«No me sorprende el juego de Michael Olise porque lo sigo desde hace mucho tiempo. Todos ven su talento, pero lo que más me gusta es su madurez. Nunca tiene prisa. Incluso en situaciones donde no hay tiempo, actúa como si tuviera todo el tiempo del mundo», señaló Patrice Evra. Según su opinión, el jugador de 24 años está entrando en su mejor momento.

Actualmente, Michael Olise compite por la gloria mundial con la selección de Francia junto a estrellas como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola. Su creatividad en el campo y su capacidad para trabajar para el equipo lo han convertido en una pieza indispensable para Didier Deschamps. Según Evra, si el jugador mantiene su hambre de victoria, Francia tendrá un líder sólido durante muchos años.

Interés del Real Madrid y récords de transferencia

El excelente estado de forma de Olise ha atraído el interés de otros gigantes europeos, especialmente del Real Madrid. Se rumorea que Florentino Pérez estaría dispuesto a desembolsar una cifra récord de 223 millones de euros para fichar a este «galáctico». Es natural que sumas tan astronómicas impongan una gran responsabilidad sobre el jugador.

La historia del fútbol ha visto a muchas estrellas brillar brevemente y luego desvanecerse. Sin embargo, la consistencia y el enfoque profesional de Michael Olise sugieren que permanecerá en la cima durante mucho tiempo. Por ahora, su objetivo es alcanzar nuevas metas con el Bayern Múnich y la selección francesa.

Michael OliseBayern MúnichReal MadridPatrice EvraFrancia
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Alvaro Arbeloa en Inglaterra: el Fulham busca fichar a tres talentos del Real MadridAlvaro Arbeloa en Inglaterra: el Fulham busca fichar a tres talentos del Real MadridHoy, 17:18El Dinamo ficha a un extremo guineanoEl Dinamo ficha a un extremo guineanoHoy, 17:16Periodista egipcio: «Nuestra selección hizo historia»Periodista egipcio: «Nuestra selección hizo historia»Hoy, 17:01El Real Madrid, listo para romper el récord de transferencias por Michael OliseEl Real Madrid, listo para romper el récord de transferencias por Michael OliseHoy, 16:35Harry Kane se ha convertido en una fuerza imparable: se reveló el secreto para detenerloHarry Kane se ha convertido en una fuerza imparable: se reveló el secreto para detenerloHoy, 15:55Luis Castro defiende a Cristiano Ronaldo: ¿quién es el culpable de la derrota de Portugal?Luis Castro defiende a Cristiano Ronaldo: ¿quién es el culpable de la derrota de Portugal?Hoy, 15:33
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán