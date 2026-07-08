Patrice Evra sobre Michael Olise: “Su calma es su mayor virtud”

La joven estrella del Bayern Múnich y de la selección francesa, Michael Olise, sigue sorprendiendo al mundo del fútbol. Destacando por sus movimientos poco convencionales y su sangre fría, el extremo ha captado la atención no solo de los aficionados, sino también de leyendas del fútbol. El exdefensor francés Patrice Evra elogió el estilo de juego del joven talento, subrayando que tiene un futuro brillante. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista con Goal.com, Patrice Evra explicó que el estilo «nonchalant» (despreocupado) de Michael Olise es, en realidad, su mayor fortaleza. Aunque muchos lo consideran una falta de responsabilidad o un exceso de relajación, Evra cree que esta cualidad demuestra que el jugador tiene el control total de la situación. Según él, los mejores jugadores hacen que las cosas difíciles parezcan muy sencillas.

El camino hacia el estrellato

La carrera de Michael Olise ha tenido un ascenso meteórico. Tras jugar en el Reading en el Championship inglés en 2021, se destacó en la Premier League con el Crystal Palace antes de unirse a un gigante como el Bayern Múnich. En la temporada 2025-26, disputó 52 partidos en todas las competiciones, anotando 20 goles y dando 20 asistencias. Estas cifras lo convierten en uno de los atacantes más peligrosos del mundo.

«No me sorprende el juego de Michael Olise porque lo sigo desde hace mucho tiempo. Todos ven su talento, pero lo que más me gusta es su madurez. Nunca tiene prisa. Incluso en situaciones donde no hay tiempo, actúa como si tuviera todo el tiempo del mundo», señaló Patrice Evra. Según su opinión, el jugador de 24 años está entrando en su mejor momento.

Actualmente, Michael Olise compite por la gloria mundial con la selección de Francia junto a estrellas como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola. Su creatividad en el campo y su capacidad para trabajar para el equipo lo han convertido en una pieza indispensable para Didier Deschamps. Según Evra, si el jugador mantiene su hambre de victoria, Francia tendrá un líder sólido durante muchos años.

Interés del Real Madrid y récords de transferencia

El excelente estado de forma de Olise ha atraído el interés de otros gigantes europeos, especialmente del Real Madrid. Se rumorea que Florentino Pérez estaría dispuesto a desembolsar una cifra récord de 223 millones de euros para fichar a este «galáctico». Es natural que sumas tan astronómicas impongan una gran responsabilidad sobre el jugador.

La historia del fútbol ha visto a muchas estrellas brillar brevemente y luego desvanecerse. Sin embargo, la consistencia y el enfoque profesional de Michael Olise sugieren que permanecerá en la cima durante mucho tiempo. Por ahora, su objetivo es alcanzar nuevas metas con el Bayern Múnich y la selección francesa.