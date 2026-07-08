El exdirectivo de OpenAI Kevin Weil se une a la carrera espacial: Stoke Space en una nueva etapa

Kevin Weil, un ejecutivo de alto nivel con gran experiencia en el mundo de la IA y las redes sociales, regresa al sector de las tecnologías espaciales. Tras ocupar cargos de responsabilidad en gigantes como Twitter, Meta y OpenAI, Weil se ha unido a la junta directiva de la startup Stoke Space, con sede en Seattle. Este paso demuestra que la startup busca consolidar su posición frente a líderes industriales como SpaceX. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Stoke Space trabaja actualmente en el desarrollo del cohete Nova, totalmente reutilizable. Según TechCrunch, Kevin Weil no solo ha sido un inversor para el fundador de la empresa, Andy Lapsa, sino también un mentor en el ecosistema de Silicon Valley. Cuando Lapsa pasó de la ingeniería al emprendimiento, fue Weil quien le ayudó a recaudar fondos y establecer relaciones estratégicas.

Un nuevo competidor en la carrera espacial

Actualmente, SpaceX, liderado por Elon Musk, domina el mercado del transporte espacial. Sin embargo, la solución que propone Stoke Space destaca por su capacidad de reutilización total. Mientras que Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, avanza con cautela en este ámbito, Stoke Space se ha centrado en crear tecnologías resistentes a las temperaturas extremas durante la reentrada atmosférica.

Según los datos, Stoke Space ha logrado recaudar hasta la fecha 1.340 millones de dólares. Una parte significativa, 510 millones de dólares, corresponde a la ronda de financiación de serie D realizada en 2025. Se espera que la llegada oficial de Kevin Weil a la dirección acelere aún más el ritmo de crecimiento de la empresa.

La conexión entre OpenAI y las tecnologías espaciales

Hasta hace poco, Kevin Weil ocupaba el cargo de director de producto (CPO) en OpenAI. Su nuevo puesto ha generado diversas especulaciones entre los expertos del sector. En particular, circulaban rumores de que el jefe de OpenAI, Sam Altman, había considerado invertir en Stoke Space el año pasado. Aunque la dirección de la empresa no ha hecho comentarios, la incorporación de Weil podría fortalecer los puentes de colaboración entre la IA y la industria espacial.

Stoke Space también planea construir centros de datos (data-centers) en el espacio en el futuro. Estos centros, que utilizarían energía solar y estarían libres de las restricciones políticas de la Tierra, solo serán viables si se logra un uso más barato y frecuente de los cohetes. La experiencia de Kevin Weil como presidente de Planet Labs y sus contactos con el Departamento de Defensa de EE. UU. serán fundamentales para llevar a cabo estos complejos proyectos.

Hoy en día, el mercado mundial sufre una escasez de cohetes para lanzamientos espaciales. Si Stoke Space logra probar con éxito su cohete Nova, no solo será un digno competidor de SpaceX, sino que iniciará una nueva era en la comunicación satelital global y la logística militar.