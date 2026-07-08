El Real Madrid está a punto de abrir un nuevo capítulo en su historia. El exentrenador del club, José Mourinho, conocido en el mundo del fútbol como "The Special One", ha regresado al Santiago Bernabéu. El segundo mandato del técnico portugués al frente del Madrid está generando grandes debates, no solo entre los aficionados, sino también entre los especialistas. Esta decisión de Florentino Pérez es parte de una estrategia para llevar al club de nuevo a la cima de Europa. Así lo informa Goal.com informa .

El exjugador de la selección portuguesa Jorge Andrade elogió el regreso de Mourinho en una entrevista con el diario AS. En su opinión, el entrenador de 63 años atraviesa el periodo más experimentado y equilibrado de su carrera. Andrade describió a Mourinho no solo como un entrenador, sino como una verdadera "estrella" y mentor para los técnicos jóvenes. Se espera que este nombramiento sea un impulso para el "club blanco", que terminó la temporada pasada sin títulos.

Trabajar con estrellas y nuevas tácticas

El regreso de Mourinho a Madrid está estrechamente ligado al futuro de estrellas mundiales como Kylian Mbappé y Jude Bellingham. Especialmente, la colaboración con el delantero francés Kylian Mbappé despierta mucho interés. Según Goal.com, Mourinho tiene como objetivo trasladar al Real Madrid el espíritu ganador que Mbappé posee en su selección. La disciplina táctica y la determinación del técnico podrían aumentar aún más la eficacia ofensiva de Mbappé.

Jude Bellingham, otro de los líderes del equipo, también ha expresado una opinión positiva sobre el nuevo entrenador. El centrocampista inglés considera a José Mourinho un técnico de primer nivel y está satisfecho con la llegada de personas con experiencia ganadora. Con la llegada de Mourinho, también se observan cambios en la política de fichajes del club: ahora se presta más atención a jugadores experimentados que aporten resultados inmediatos en lugar de proyectos a largo plazo.

Jorge Andrade destaca que el estilo de comunicación de Mourinho con la prensa y los aficionados, así como su actitud, han sido una de las mayores victorias de la campaña electoral de Florentino Pérez. "Es una fuente de inspiración para los entrenadores. José trabaja con más disfrute que en su primera etapa en Madrid (2010-2013), porque ahora es mucho más experimentado", afirma Andrade.

La Champions League, el objetivo principal

Para el Real Madrid, el trofeo más importante siempre ha sido la Champions League. Tras la decepción de la temporada pasada, la tarea de ganar este torneo recae sobre Mourinho. Los expertos confían en que la capacidad del entrenador para restaurar el equilibrio entre la defensa y el ataque convierta al club madrileño en el equipo más fuerte del continente.

Las principales expectativas relacionadas con el regreso de Mourinho son las siguientes:

Restaurar una disciplina estricta y una mentalidad ganadora en el equipo;

Explotar al máximo el potencial de Kylian Mbappé y Jude Bellingham;

Devolver la copa de la Champions League a Madrid a corto plazo;

Atraer al mercado de fichajes a estrellas experimentadas y listas para competir.

En conclusión, se puede decir que la segunda misión de José Mourinho es el comienzo de una nueva era para el Real Madrid. Aprovechando su "oportunidad de oro", el técnico portugués intentará llevar al Madrid de nuevo al centro del mundo del fútbol.