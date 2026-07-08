Alvaro Arbeloa en Inglaterra: el Fulham busca fichar a tres talentos del Real Madrid

Preparándose seriamente para la próxima temporada de la Premier League, el club Fulham está a punto de realizar movimientos de mercado inesperados. El nuevo entrenador del equipo, Alvaro Arbeloa, planea utilizar sus estrechos vínculos con su antiguo club, el Real Madrid, para atraer a tres jugadores prometedores al equipo más antiguo de Londres. Así lo informa Goal.com .

Tras firmar un contrato de tres años con el Fulham, el técnico español ha comenzado a renovar la plantilla profundamente. Según Goal.com, el mediocentro ofensivo Franco Mastantuono, el lateral Fran Garcia y el delantero Gonzalo Garcia encabezan la lista de transferencias de Arbeloa. El entrenador pudo conocer de cerca el potencial de estos jugadores durante su etapa en el club madrileño.

La lucha por las jóvenes estrellas madridistas

El traspaso más sonado es sin duda el de Franco Mastantuono. El joven talento despierta actualmente el interés de 12 grandes clubes europeos. A pesar de ello, Arbeloa confía en sus relaciones personales con el jugador para ganar la carrera por su cesión. Este fichaje podría ser un paso importante para el Fulham, no solo para reforzar la plantilla, sino también para aumentar el prestigio del club.

En cuanto a Fran Garcia, la situación parece más clara. Después de que el Real Madrid concretara el fichaje de Marc Cucurella procedente del Chelsea, Fran ya no parece estar en los planes principales del equipo, lo que aumenta considerablemente la probabilidad de su traspaso al club londinense. Aunque el delantero Gonzalo Garcia participa actualmente en las sesiones de entrenamiento bajo la dirección de José Mourinho, se espera que también se una al Fulham antes del cierre del mercado.

El prestigio de Arbeloa y una nueva era

Alvaro Arbeloa llegó al banquillo del Fulham con las recomendaciones positivas de gigantes del fútbol como Florentino Pérez y José Mourinho. Tras hacerse cargo del Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso, llevando al equipo al subcampeonato de La Liga y a los cuartos de final de la Champions League, el entrenador debe ahora demostrar su valía en la Premier League.

«Es un gran honor para mí comenzar una nueva etapa en el Fulham, el club más antiguo de Londres. Estoy agradecido a la directiva del club por la confianza depositada en mí y soy plenamente consciente de la responsabilidad que asumo», destacó el técnico español en su primera entrevista. Cabe recordar que la directiva del club también había considerado candidatos como Thomas Frank y Kieran McKenna para sustituir a Marco Silva, pero los vínculos de Arbeloa con la élite europea terminaron siendo decisivos.