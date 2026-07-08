La aplicación WeWard, respaldada por Venus Williams, obliga a los usuarios a caminar

En un momento en que la tecnología moderna mantiene a las personas pegadas a sus pantallas, la startup francesa WeWard propone un enfoque totalmente opuesto. Esta plataforma, que fomenta la caminata, ha lanzado una nueva función llamada «Walking Mode». Ahora, los usuarios pueden restringir el uso de sus aplicaciones favoritas hasta que alcancen su objetivo diario de pasos. Así lo informa Techcrunch.com informa. señala.

Según TechCrunch, esta función tiene como objetivo tanto aumentar la actividad física como reducir la dependencia del smartphone (tiempo de pantalla). Por ejemplo, un usuario puede bloquear aplicaciones como TikTok o Instagram y configurar el acceso para que solo se restablezca después de caminar 3 000 o 5 000 pasos. Esto motiva a realizar una actividad saludable en lugar de perder el tiempo en las redes sociales.

Estilo de vida saludable e higiene digital

Hasta ahora, la aplicación WeWard recompensaba a los usuarios por cada paso dado con una moneda interna llamada «Wards». Estos fondos virtuales pueden canjearse posteriormente por dinero en efectivo, tarjetas de regalo o donarse a causas benéficas. El nuevo sistema de restricciones refuerza aún más los elementos de gamificación de la aplicación.

Este proyecto, financiado por la estrella del tenis Venus Williams, cuenta hoy con más de 30 millones de usuarios en 29 países. Según datos de la empresa, el uso de la aplicación ha aumentado el tiempo de caminata de los usuarios en un 25 % de media. Este indicador es especialmente importante en la actualidad, donde el sedentarismo es muy común.

Seguridad de datos y modelo de negocio

Aunque muchas aplicaciones similares obtienen ingresos vendiendo datos personales de los usuarios, WeWard asegura que no vende información a terceros. La plataforma financia sus operaciones a través de las siguientes fuentes:

Compras dentro de la aplicación;

Marketing de afiliación (programas de socios);

Suscripciones premium;

Publicidad.

Según Yves Benchimol, uno de los fundadores de la startup, los productos tecnológicos de nueva generación no deberían buscar retener la atención del usuario el mayor tiempo posible, sino fomentar hábitos saludables en la vida real. Los usuarios de WeWard pasan solo unos minutos al día en la aplicación; el resto del tiempo, están en movimiento.

Estas soluciones también son relevantes para los usuarios en Uzbekistán. En un momento en que crece el interés por plataformas que promueven un estilo de vida saludable, fomentar la caminata mediante restricciones en redes sociales puede ser un método eficaz. Por ahora, la aplicación sigue expandiéndose activamente en los mercados internacionales.