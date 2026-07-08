Wojciech Szczęsny sobre su terrible lesión: Siento dolor después de cada parada

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Wojciech Szczęsny sobre su terrible lesión: Siento dolor después de cada parada

El portero del FC Barcelona, Wojciech Szczęsny, ha revelado verdades inesperadas y dolorosas sobre su carrera. El guardameta polaco ha confesado que lleva más de una década realizando cada parada con un intenso sufrimiento físico. Esta situación está relacionada con una grave lesión sufrida durante sus años de juventud en el Arsenal de Londres. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, un desafortunado incidente ocurrido en 2008 en el gimnasio del Arsenal provocó que Szczęsny se fracturara ambos brazos. Desde entonces, aunque ha jugado en grandes clubes como la Roma y la Juventus, los dolores crónicos nunca le han abandonado. El portero destaca que fueron precisamente estos tormentos físicos los que motivaron su decisión de retirarse tras la Eurocopa 2024.

Dificultades en la vida cotidiana

En una charla con su excompañero Grzegorz Krychowiak, Szczęsny contó lo mucho que le cuestan los entrenamientos y los partidos con el Barcelona. «Atrapar el balón sin dolor es imposible para mí. No recuerdo haber rechazado un disparo sin sentir nada durante mi carrera. Simplemente me he acostumbrado a esta sensación desagradable», declara el experimentado portero.

Resulta que los dolores no se limitan al campo. Después de los entrenamientos, la inflamación y la fatiga en sus manos se vuelven tan intensas que incluso realizar tareas domésticas sencillas se vuelve imposible. Szczęsny admitió que a veces no puede quitarse los guantes sin ayuda.

«A veces no puedo quitarme la cinta de velcro de los guantes yo solo y tengo que pedir ayuda. Ni siquiera puedo sostener una botella de agua o no tengo fuerza para abrir el tapón. Mis manos necesitan al menos una hora para recuperarse», añadió.

Presión mental y relaciones familiares

Además de los sufrimientos físicos, Wojciech Szczęsny habló sobre su compleja relación con su padre, el exguardameta profesional Maciej Szczęsny. Según él, su infancia estuvo marcada por el miedo al regreso de su padre a casa, lo que inevitablemente afectó su estado psicológico.

Cabe recordar que tras la grave lesión del portero titular del FC Barcelona, Marc-André ter Stegen, la directiva catalana convenció a Szczęsny para salir de su retiro. Actualmente, sigue recuperando su forma física bajo las órdenes de Hansi Flick para ayudar al equipo, pero detrás de cada acción exitosa hay una inmensa resiliencia física.

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