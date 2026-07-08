Brasil regresa a casa con un solo jugador tras el Mundial 2026

La selección de Brasil, eliminada antes de lo esperado en el Mundial 2026, no regresó al país con su plantilla completa.

Según el diario Folha de S.Paulo, solo un jugador —el defensa del Flamengo, Danilo Luis da Silva— puso rumbo a Brasil.

26 jugadores fueron liberados inmediatamente del equipo

Brasil quedó fuera del Mundial prematuramente tras perder 1-2 ante Noruega en los octavos de final.

Según la fuente, tras esta derrota, los 26 futbolistas de la selección fueron liberados inmediatamente de la disciplina del equipo.

La mayoría de los jugadores volaron a otros países

Se señala que casi todos los jugadores prefirieron viajar a otros países en lugar de regresar a Brasil.

Se espera que pasen sus vacaciones allí o se unan a sus respectivos clubes para comenzar la preparación de la nueva temporada.

Ancelotti viajó a Canadá

Se informa que el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, también partió hacia Canadá un día después de la derrota.

Según los informes, el técnico italiano posee una residencia familiar en dicho país.

El peor resultado del siglo XXI

La derrota ante Noruega fue un duro golpe para Brasil.

Al caer en octavos de final, la selección brasileña registró su peor actuación en una Copa del Mundo en el siglo XXI.

Para el fútbol brasileño, este resultado no es solo una derrota deportiva, sino que plantea serias dudas sobre el futuro del equipo nacional.