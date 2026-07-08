El Real Madrid prepara un nuevo contrato para Jude Bellingham

El Real Madrid planea extender el acuerdo actual con el centrocampista Jude Bellingham.

Según informa TEAMtalk, los madridistas tienen la intención de ofrecer al jugador inglés un nuevo contrato de larga duración. Su salario también podría aumentar considerablemente.

El rendimiento de Bellingham ha convencido a la directiva

Según la fuente, la directiva del Real Madrid está satisfecha con la regularidad de Bellingham la temporada pasada y su desempeño en las competiciones internacionales.

Por ello, el club lo ve como una de las figuras clave para el futuro del equipo y está dispuesto a mejorar su contrato.

El salario podría aumentar hasta los 24,3 millones de euros

Se dice que los madridistas están dispuestos a elevar el salario anual de Bellingham de 18,2 millones de euros a 24,3 millones de euros.

Si el acuerdo se concreta, el jugador de 23 años podría convertirse en uno de los futbolistas mejor pagados de la plantilla del Real Madrid.

Resultados de la temporada pasada

Bellingham disputó 40 partidos en todas las competiciones la temporada pasada.

En dichos encuentros, el centrocampista registró:

8 goles;

5 asistencias.

Estas cifras demostraron no solo su actividad en el medio campo, sino también su eficacia en el ataque.

Contrato actual hasta 2029

Actualmente, el contrato de Jude Bellingham con el Real Madrid está vigente hasta mediados de 2029.

A pesar de ello, el club madrileño desea retenerlo por más tiempo y consolidar su estatus en el equipo. Estos movimientos en torno a Bellingham demuestran que el Real Madrid quiere construir su proyecto futuro basándose en jóvenes estrellas como él.