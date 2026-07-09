Mapa de MMA actualizado: un cambio de liderazgo inesperado

ESPN ha publicado su ranking de las naciones más fuertes en MMA. La nueva lista tiene en cuenta el número de campeones, los luchadores clasificados, las promesas y la representación general en las grandes organizaciones.

Rusia, que ocupaba el segundo lugar a finales de 2025, ha subido en este ranking. Los resultados de los luchadores de élite en la UFC han tenido un gran impacto.

¿Bajo qué criterios se elaboró el ranking?

ESPN no evaluó la fuerza de las naciones en MMA basándose únicamente en un solo campeón o luchador famoso.

Se tuvieron en cuenta varios factores importantes para formar el ranking:

número de campeones actuales;

luchadores clasificados en la UFC y PFL;

atletas prometedores;

número de luchadores que representan a su país en las principales organizaciones de MMA.

Rusia asciende al primer puesto

En la nueva lista, Rusia ocupa el primer lugar como la nación más fuerte en MMA.

Como referencia, Rusia figuraba en segundo lugar a finales de 2025. Sin embargo, ahora los luchadores rusos ocupan el primer y segundo lugar en el ranking P4P de ESPN.

Se trata del campeón de peso ligero Islam Makhachev y el campeón de peso gallo Petr Yan.

EE. UU. y Brasil se mantienen en el top 3

El segundo lugar del ranking fue para EE. UU. En términos de historia del MMA e infraestructura de la UFC, EE. UU. sigue siendo uno de los centros más importantes.

Brasil ocupa el tercer lugar. Los luchadores brasileños mantienen su posición en diversas categorías de peso y grandes organizaciones de MMA.

Lista de los 10 mejores países

Según ESPN, estos son los 10 países más fuertes en MMA:

Rusia; EE. UU.; Brasil; Inglaterra; Australia; Georgia; Francia; México; Nueva Zelanda; China.

El equilibrio de poder en MMA está cambiando

La inclusión de países como Georgia, Francia, México, Nueva Zelanda y China en el top 10 demuestra que la geografía del MMA se está expandiendo.

Si bien antes este deporte se percibía dominado principalmente por EE. UU. y Brasil, ahora nuevas escuelas y nuevos campeones están cambiando el equilibrio de poder global.