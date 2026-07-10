Más rápida que un humano: es imposible escapar de esta araña

·42·Mundo
Más rápida que un humano: es imposible escapar de esta araña

Muchas personas sienten miedo al ver arañas. Ahora, un nuevo descubrimiento científico podría resultar aún más inquietante para los aracnofóbicos. Resulta que la araña más rápida del mundo puede, en ciertos casos, moverse más rápido que un humano promedio.

Los investigadores observaron 258 especies de arañas de diferentes países en condiciones de laboratorio y compararon su velocidad de movimiento. Los análisis revelaron que el récord pertenece a la araña cazadora que habita en la región de Queensland, Australia.

Los expertos señalan que esta especie puede correr hasta 3,6 metros por segundo. Esto equivale a casi 13 kilómetros por hora, lo cual es superior al ritmo de carrera habitual de la mayoría de las personas.

Anteriormente, la araña «flik-flak» de Marruecos era considerada la especie más rápida. Sin embargo, los científicos no consideraron este resultado del todo justo, ya que su método de desplazamiento no es una carrera convencional, sino volteretas acrobáticas. Por ello, en el nuevo estudio, todas las especies fueron evaluadas bajo las mismas condiciones.

La investigación también reveló otra conclusión interesante. Según los científicos, la velocidad de las arañas está relacionada principalmente con la longitud de sus patas. Sin embargo, si el tamaño del cuerpo aumenta demasiado y el abdomen se vuelve pesado, esto afecta negativamente su velocidad de movimiento.

Los expertos destacan que estos resultados podrían ser importantes no solo para comprender mejor la evolución y la mecánica del movimiento de las arañas, sino también para la creación futura de sistemas robóticos de alta velocidad.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Por qué un buzo le inyecta algo a una estrella de mar?¿Por qué un buzo le inyecta algo a una estrella de mar?Hoy, 12:39¡Las dobles femeninas de Erling Haaland se vuelven virales en las redes!¡Las dobles femeninas de Erling Haaland se vuelven virales en las redes!Hoy, 12:02Una nueva tendencia entre los divorciados: el «anillo de divorcio»Una nueva tendencia entre los divorciados: el «anillo de divorcio»Hoy, 11:47Ali Jamenei enterrado en formato privado: El misterioso nuevo líder e Irán al borde de la guerraAli Jamenei enterrado en formato privado: El misterioso nuevo líder e Irán al borde de la guerraHoy, 10:46«Vengan con su familia»: Lukashenko invita a los uzbekos a vivir y trabajar en Bielorrusia«Vengan con su familia»: Lukashenko invita a los uzbekos a vivir y trabajar en BielorrusiaHoy, 10:28Corea del Sur lanza una nueva visa: ¿quiénes pueden vivir allí por 3 años?Corea del Sur lanza una nueva visa: ¿quiénes pueden vivir allí por 3 años?Hoy, 10:06
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez