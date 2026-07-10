Más rápida que un humano: es imposible escapar de esta araña

Muchas personas sienten miedo al ver arañas. Ahora, un nuevo descubrimiento científico podría resultar aún más inquietante para los aracnofóbicos. Resulta que la araña más rápida del mundo puede, en ciertos casos, moverse más rápido que un humano promedio.

Los investigadores observaron 258 especies de arañas de diferentes países en condiciones de laboratorio y compararon su velocidad de movimiento. Los análisis revelaron que el récord pertenece a la araña cazadora que habita en la región de Queensland, Australia.

Los expertos señalan que esta especie puede correr hasta 3,6 metros por segundo. Esto equivale a casi 13 kilómetros por hora, lo cual es superior al ritmo de carrera habitual de la mayoría de las personas.

Anteriormente, la araña «flik-flak» de Marruecos era considerada la especie más rápida. Sin embargo, los científicos no consideraron este resultado del todo justo, ya que su método de desplazamiento no es una carrera convencional, sino volteretas acrobáticas. Por ello, en el nuevo estudio, todas las especies fueron evaluadas bajo las mismas condiciones.

La investigación también reveló otra conclusión interesante. Según los científicos, la velocidad de las arañas está relacionada principalmente con la longitud de sus patas. Sin embargo, si el tamaño del cuerpo aumenta demasiado y el abdomen se vuelve pesado, esto afecta negativamente su velocidad de movimiento.

Los expertos destacan que estos resultados podrían ser importantes no solo para comprender mejor la evolución y la mecánica del movimiento de las arañas, sino también para la creación futura de sistemas robóticos de alta velocidad.