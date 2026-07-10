¡Un atleta chino establece un nuevo récord mundial de saltos en 30 segundos!

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¡Un atleta chino establece un nuevo récord mundial de saltos en 30 segundos!

En una competición celebrada en Kawasaki, Japón, un atleta chino estableció un nuevo récord mundial de mayor cantidad de saltos en 30 segundos.

Un vídeo difundido en las redes sociales muestra el momento en que el atleta registró el resultado récord. Saltó 121 veces en 30 segundos, atrayendo la atención de los participantes y espectadores.

El vídeo se hizo viral en Internet. Los usuarios elogian en los comentarios la preparación, la velocidad y la precisión de los movimientos del atleta.

Tal resultado requiere una alta preparación física y equilibrio en poco tiempo. Por ello, la actuación del atleta chino está siendo ampliamente comentada entre los aficionados al deporte.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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