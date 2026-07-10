¿Cómo detener a Erling Haaland? La fórmula clave para la selección de Inglaterra

Antes del enfrentamiento de cuartos de final de la Copa Mundial 2026 entre Inglaterra y Noruega, expertos y aficionados debaten una cuestión: ¿cómo neutralizar a Erling Haaland? Este duelo, que tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami, genera gran interés no solo como choque entre dos grandes equipos, sino también como enfrentamiento entre los delanteros más peligrosos del mundo. Así lo informa Goal.com informa .

El exdefensor de la selección de Inglaterra, Des Walker, reveló en una entrevista con Goal.com la clave de la victoria para los pupilos de Thomas Tuchel. En su opinión, la preparación mental y la concentración juegan un papel más importante que los esquemas tácticos al enfrentarse a la estrella del Manchester City, Erling Haaland. Walker destaca que enfrentarse a delanteros de este nivel exige una concentración del 100% por parte de los defensas.

Concentración y unidad de equipo

"Seamos realistas, es la Copa Mundial y hay jugadores increíbles. Jugadores como Erling Haaland y Kylian Mbappé no siempre están en el centro del juego, pero tienen ese genio instantáneo. La concentración será el factor decisivo contra Noruega. Porque como hemos visto, puedes mantener a Haaland callado durante 98 minutos, pero en el minuto 99 aparece y marca un doblete", afirma Des Walker.

Según el exdefensor, Inglaterra debe mantener la unidad colectiva mostrada en los octavos de final contra México. En aquel entonces, a pesar de la expulsión de Jarell Quansah, el equipo actuó como uno solo para preservar el resultado. Es esa disciplina y apoyo mutuo lo que ayudará a reducir la amenaza de los delanteros noruegos.

Carrera por la Bota de Oro: Harry Kane y Erling Haaland

Este encuentro es crucial no solo para el pase a semifinales, sino también para el premio de la Bota de Oro del torneo. Actualmente, Erling Haaland lidera la lista de goleadores con 7 tantos. El capitán inglés, Harry Kane, está a solo un gol de distancia. Si consideramos que la estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, también está en su mejor forma, seremos testigos de una verdadera batalla de estrellas en ambos lados del campo.

Bajo la dirección de Thomas Tuchel, Inglaterra aspira a ganar el título tras 60 años de espera. Para ello, no solo confiarán en el talento de Harry Kane y Jude Bellingham en ataque, sino también en su capacidad para detener a una "máquina" como Erling Haaland en defensa. Según la conclusión de Walker, si el talento individual asegura los goles, la unidad de equipo es lo que lleva a ganar los torneos.