¡Las dobles femeninas de Erling Haaland se vuelven virales en las redes!

·84·Mundo
¡Las dobles femeninas de Erling Haaland se vuelven virales en las redes!

En los últimos días, han aumentado las publicaciones sobre chicas que se parecen a Erling Haaland en las redes sociales. El hecho de que el delantero noruego tenga dobles femeninas es un tema de debate entre los usuarios.

Una de ellas es una chica llamada Emma Willman. Bajo sus videos, muchos usuarios comentan que su apariencia recuerda a la de Erling Haaland. En los comentarios se encuentran tanto bromas como opiniones serias sobre este parecido.

Se dice que el propio Haaland no es indiferente a estas comparaciones. Se ha observado que el futbolista ha reaccionado al ver contenidos sobre sus dobles.

Imagen comparativa de Erling Haaland y una chica con un gran parecido físico.

Otra doble mencionada es una modelo rusa de 24 años. Ella publica videos imitando a Haaland en su perfil. Se informa que uno de estos clips acumuló más de 50 millones de visitas en un solo día.

Estos videos se están difundiendo rápidamente tanto entre los aficionados al fútbol como entre los usuarios comunes. La apariencia física única de Erling Haaland se está convirtiendo en una razón más para las bromas y comparaciones sobre este tema.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Más rápida que un humano: es imposible escapar de esta arañaMás rápida que un humano: es imposible escapar de esta arañaHoy, 12:22Una nueva tendencia entre los divorciados: el «anillo de divorcio»Una nueva tendencia entre los divorciados: el «anillo de divorcio»Hoy, 11:47Ali Jamenei enterrado en formato privado: El misterioso nuevo líder e Irán al borde de la guerraAli Jamenei enterrado en formato privado: El misterioso nuevo líder e Irán al borde de la guerraHoy, 10:46«Vengan con su familia»: Lukashenko invita a los uzbekos a vivir y trabajar en Bielorrusia«Vengan con su familia»: Lukashenko invita a los uzbekos a vivir y trabajar en BielorrusiaHoy, 10:28Corea del Sur lanza una nueva visa: ¿quiénes pueden vivir allí por 3 años?Corea del Sur lanza una nueva visa: ¿quiénes pueden vivir allí por 3 años?Hoy, 10:06Se celebró una boda de robots en Moscú y todo el mundo habla de elloSe celebró una boda de robots en Moscú y todo el mundo habla de elloHoy, 09:50
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez