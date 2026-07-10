¡Las dobles femeninas de Erling Haaland se vuelven virales en las redes!

En los últimos días, han aumentado las publicaciones sobre chicas que se parecen a Erling Haaland en las redes sociales. El hecho de que el delantero noruego tenga dobles femeninas es un tema de debate entre los usuarios.

Una de ellas es una chica llamada Emma Willman. Bajo sus videos, muchos usuarios comentan que su apariencia recuerda a la de Erling Haaland. En los comentarios se encuentran tanto bromas como opiniones serias sobre este parecido.

Se dice que el propio Haaland no es indiferente a estas comparaciones. Se ha observado que el futbolista ha reaccionado al ver contenidos sobre sus dobles.

Otra doble mencionada es una modelo rusa de 24 años. Ella publica videos imitando a Haaland en su perfil. Se informa que uno de estos clips acumuló más de 50 millones de visitas en un solo día.

Estos videos se están difundiendo rápidamente tanto entre los aficionados al fútbol como entre los usuarios comunes. La apariencia física única de Erling Haaland se está convirtiendo en una razón más para las bromas y comparaciones sobre este tema.