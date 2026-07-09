Manchester United anuncia oficialmente la ubicación de su nuevo estadio

El club inglés Manchester United ha confirmado oficialmente dónde se construirá su ambicioso proyecto: un nuevo estadio con capacidad para 100 000 espectadores. Esta decisión se tomó con el objetivo de preservar el legado histórico del club y fomentar el desarrollo económico de la zona. El nuevo recinto se convertirá en el núcleo de un centro deportivo y de entretenimiento completo. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información oficial del club, el nuevo estadio se construirá en un terreno situado a unos 350 metros al noroeste del actual Old Trafford. Este lugar ha sido denominado específicamente "Stadium District". El proyecto servirá como pilar central del plan maestro de regeneración de la zona de Trafford Wharfside.

Tradiciones históricas e infraestructura moderna

La directiva del Manchester United destaca que tuvo en cuenta los sentimientos de los aficionados al elegir la ubicación. Al construir el nuevo estadio junto a Old Trafford, el club pretende preservar sus tradiciones de larga data, sus raíces históricas y sus rituales únicos en los días de partido. Este paso permite crear instalaciones de última generación sin alterar el ambiente tan querido por los seguidores.

Collette Roche, directora de operaciones del proyecto del nuevo estadio, calificó esta iniciativa como una "oportunidad única en una generación". Según ella, el nuevo recinto no solo ofrecerá comodidades de clase mundial a los aficionados, sino que también se convertirá en un centro económico que servirá a la comunidad local y a toda la región durante décadas.

Como parte del proyecto, una zona que abarca 150 hectáreas será transformada radicalmente. Se construirán viviendas, áreas de descanso e instalaciones culturales que funcionarán todo el año, no solo para los aficionados al fútbol, sino también para los residentes locales. Tom Ross, líder del consejo de Trafford, señaló que este plan maestro marca el inicio de un largo camino para transformar la zona en un centro deportivo y cultural de clase mundial.

Eficiencia económica y nuevos empleos

El impacto económico de este enorme proyecto de construcción es impresionante. Según las estimaciones, se espera que el nuevo estadio y su infraestructura circundante generen 7 300 millones de libras esterlinas al año para la economía británica. Además, se prevé la creación de unos 48 000 nuevos puestos de trabajo.

La directiva del Manchester United promete mantener un diálogo constante con los aficionados durante el proceso de diseño del nuevo estadio. La atmósfera del estadio, la asequibilidad de las entradas y la accesibilidad para todos son pilares fundamentales del plan. Actualmente, el proyecto avanza a la siguiente fase de diseño y desarrollo.