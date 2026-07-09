Opta ha calculado los cuartos de final: el duelo más reñido ha sido señalado

Antes de los cuartos de final de la Copa Mundial 2026, el portal estadístico Opta publicó sus predicciones sobre las probabilidades de clasificación a las semifinales.

Según los cálculos, Francia es considerada el equipo con mayor probabilidad de avanzar a la siguiente ronda. El partido más equilibrado e impredecible es el enfrentamiento entre Inglaterra y Noruega.

Francia es vista como el gran favorito

Según el análisis de Opta, la probabilidad de que la selección de Francia venza a Marruecos y llegue a semifinales se estima en un 74 %.

Para Marruecos, esta cifra es del 26 %. Esto significa que Francia es considerada el mayor favorito en esta etapa.

España y Argentina también son consideradas superiores

La probabilidad de que España llegue a semifinales contra Bélgica se sitúa en el 70 %. Para Bélgica, esta posibilidad es del 30 %.

En el duelo Argentina — Suiza, el vigente campeón también es considerado superior. Opta estima la probabilidad de clasificación de Argentina en un 69 % y la de Suiza en un 31 %.

El duelo más equilibrado: Inglaterra — Noruega

El partido Inglaterra — Noruega se señala como el más complejo y difícil de predecir de los cuartos de final.

Opta estima las posibilidades de Inglaterra de llegar a semifinales en un 62 % y las de Noruega en un 38 %. Esto muestra que la diferencia es mucho menor en comparación con otros duelos.

Predicciones de Opta

Las probabilidades de clasificación a semifinales son las siguientes:

Francia — 74 %, Marruecos — 26 %;

España — 70 %, Bélgica — 30 %;

Argentina — 69 %, Suiza — 31 %;

Inglaterra — 62 %, Noruega — 38 %.

Los números son una cosa, el campo es otra

Aunque los números de Opta señalan a los favoritos, en los playoffs cada episodio puede cambiar el destino del partido.

Sobre el papel, Francia, España y Argentina parecen superiores en cuartos de final. Pero la intriga se mantiene al máximo nivel en el choque Inglaterra — Noruega.