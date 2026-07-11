Xabi Alonso da sus primeras palabras en el Chelsea

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Xabi Alonso da sus primeras palabras en el Chelsea

El nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, compartió sus primeras impresiones tras asumir el cargo en el club londinense. El técnico español calificó este nombramiento como un gran honor y se mostró preparado para enfrentar los complejos desafíos que tiene el equipo por delante.

Según Alonso, la gran presión y los retos difíciles son precisamente uno de los aspectos más atractivos del fútbol.

«Es un gran honor para mí»

Xabi Alonso no ocultó su satisfacción por formar parte de un club como el Chelsea, con una historia inmensa y grandes objetivos.

«Es una sensación increíble. Ante todo, es un gran honor para mí. Ser parte de uno de los clubes más grandes del mundo, un equipo que ha logrado éxitos inmensos en las últimas décadas, es un privilegio enorme», declaró al servicio de prensa del club.

Alonso no teme a los retos difíciles

El nuevo entrenador destacó que es consciente de que no le espera un periodo fácil en el club londinense.

«Ahora espero con ansias los desafíos que tenemos por delante. Sí, nos esperan tareas difíciles, pero precisamente esos retos son la parte más hermosa del fútbol», dijo Alonso.

Esta declaración demuestra que el entrenador comienza su trabajo en el Chelsea con grandes ambiciones.

Una nueva era comenzó el 1 de julio

Xabi Alonso fue nombrado oficialmente entrenador principal del Chelsea el 1 de julio.

Ahora, los aficionados observarán cómo el técnico español cambiará el estilo de juego del club y qué tan rápido podrá llevar al equipo de vuelta a la lucha por los títulos.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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