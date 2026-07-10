John Arne Riise: Erling Haaland es capaz de vencer a la selección de Inglaterra

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John Arne Riise: Erling Haaland es capaz de vencer a la selección de Inglaterra

En vísperas de los cuartos de final de la Copa del Mundo, el mundo del fútbol centra su atención en el intenso duelo entre Noruega e Inglaterra. El exdefensa del Liverpool, John Arne Riise, compartió sus opiniones sobre este enfrentamiento, expresando su confianza en que el delantero del Manchester City, Erling Haaland, llevará a su país a la victoria. Así lo informa Goal.com .

En una entrevista con BestBettingSites, Riise calificó a Erling Haaland como el mejor delantero centro del mundo en la actualidad. Destacó que la fuerza física y el enfoque profesional del delantero noruego podrían causar serios problemas a los defensas de la selección inglesa dirigida por Thomas Tuchel. El exjugador predice que si los noruegos superan esta etapa, el camino hacia el título estará abierto para ellos.

El mejor delantero del mundo

John Arne Riise elogió no solo las habilidades de Haaland en el campo, sino también sus cualidades humanas. Según él, Erling es uno de los pocos jugadores en el fútbol moderno que ha logrado combinar el instinto goleador con el respeto hacia el rival. «Cuando se trata de las tareas que debe cumplir un delantero, Erling Haaland no tiene igual en el mundo», señaló Riise.

También destacó el duelo de Haaland contra defensores fuertes como Gabriel. En opinión de Riise, aunque Erling es agresivo y decidido durante el juego, muestra un gran respeto por sus rivales después del pitido final. Se espera que este carácter y esta voluntad de hierro sean el factor decisivo para romper la defensa de Inglaterra en los cuartos de final.

Patriotismo y grandes objetivos

Curiosamente, John Arne Riise, al haber pasado diez años de su carrera en el fútbol inglés, admitió que habitualmente apoya a los «Three Lions» en los grandes torneos. Sin embargo, en un momento en que la selección de Noruega ha llegado a una fase tan alta, expresó que su lealtad está totalmente con su patria. Espera que los noruegos derroten a Inglaterra y den la sorpresa en el torneo.

Al evaluar las posibilidades de su país, Riise destacó los siguientes aspectos:

  • La excelente forma física y superioridad atlética de Erling Haaland;
  • La moral colectiva del equipo y su deseo de ganar;
  • La capacidad de ofrecer una resistencia digna ante las tácticas de Thomas Tuchel.

Al final del artículo, Riise afirmó estar convencido de que si Noruega supera el obstáculo de Inglaterra en cuartos de final, levantará el trofeo de la Copa del Mundo al final del torneo. Este encuentro se convertirá no solo en un duelo entre dos equipos, sino también entre el mejor delantero del mundo y los esquemas tácticos de Thomas Tuchel.

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