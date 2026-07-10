Lamine Yamal quiere enfrentarse a Argentina y Lionel Messi en la final de la Copa del Mundo

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Lamine Yamal quiere enfrentarse a Argentina y Lionel Messi en la final de la Copa del Mundo

La joven estrella de la selección española, Lamine Yamal, compartió sus sueños de futuro. El canterano del FC Barcelona tiene como objetivo enfrentarse a la vigente campeona, Argentina, en la final de la Copa del Mundo e intercambiar su camiseta con la leyenda del fútbol Lionel Messi. Para este joven talento, tal encuentro no solo representa la cima deportiva, sino también un símbolo de respeto personal. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista con el diario Mundo Deportivo, Yamal habló sobre sus principales objetivos en el torneo. Destacó que la misión más importante para la selección española es levantar el prestigioso trofeo. Sin embargo, al hablar de deseos personales, el joven extremo no ocultó que sueña con una final contra Argentina. Según Goal.com, Lamine Yamal considera competir contra Lionel Messi en el campo como uno de los momentos más emocionantes de su carrera.

Récords históricos y nuevos hitos

Lamine Yamal ya está dejando una huella imborrable en la historia del fútbol español. Antes de cumplir los 19 años, se espera que se convierta en el primer jugador español en ser titular en tres partidos de la fase eliminatoria de la Copa del Mundo. Esta estadística demuestra la importancia del joven talento, no solo a nivel de clubes, sino también en el escenario internacional.

Durante la conversación, Yamal también se refirió a las revelaciones del torneo. En su opinión, el jugador de la selección de Marruecos, Ismael Saibari, se convirtió en el héroe más inesperado de la competición. Saibari, quien fue transferido del PSV al Bayern Múnich, llamó la atención al marcar goles en tres partidos consecutivos. Yamal sigue de cerca los éxitos de este equipo, en parte debido a sus raíces marroquíes.

Un camino difícil hacia la final

Para llegar a la final soñada, España debe superar primero un serio obstáculo en cuartos de final. Se enfrentarán a Bélgica, que lleva 18 partidos sin conocer la derrota. Este choque, que tendrá lugar en el estadio de Los Ángeles, promete ser uno de los partidos más intensos del torneo. Para España, este encuentro será una verdadera prueba para demostrar sus ambiciones de campeonato.

Por otro lado, la Argentina liderada por Lionel Messi también continúa su camino. Con una racha de 12 victorias, la Albiceleste se enfrentará a Suiza en cuartos de final. Si ambos equipos siguen superando a sus rivales, los aficionados al fútbol podrían ser testigos de la histórica final entre España y Argentina con la que sueña Yamal.

Las declaraciones audaces de Lamine Yamal demuestran su confianza en sí mismo. Para la joven estrella, vista como el heredero de una leyenda como Lionel Messi, compartir el campo con él podría ser el comienzo de una nueva era. Los aficionados al fútbol siguen las actuaciones de este joven talento con gran interés, ya que tales enfrentamientos son eventos poco comunes en el mundo del fútbol.

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