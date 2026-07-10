Roy Keane revela cómo detener a Francia: una condición es decisiva

«Manchester United», el excentrocampista Roy Keane dio su opinión sobre cómo jugar contra la selección de Francia en la Copa Mundial 2026.

Francia se clasificó para las semifinales tras vencer a Marruecos por 2-0 en los cuartos de final. Ahora, los «Bleus» se enfrentarán al ganador del duelo entre España y Bélgica.

Francia está en un estado de forma excelente

Roy Keane elogió el estado actual de la selección francesa. En su opinión, el equipo ha llegado muy bien preparado a las etapas decisivas del torneo.

«Francia está en una forma increíble. Sus jugadores ofensivos están marcando goles y sus individualidades están ganando sus duelos», dijo Keane.

Estas palabras demuestran que Francia está obteniendo resultados no solo por su juego colectivo, sino también por la calidad individual de sus futbolistas.

La receta de Keane: marcar el primer gol

El exfutbolista irlandés también reveló la clave principal para enfrentarse a Francia.

«La única oportunidad de vencer a Francia es marcar el primer gol», subrayó.

Según Keane, si el rival logra abrir el marcador contra Francia, tendrá la oportunidad de cambiar el guion del partido. De lo contrario, los franceses pueden encontrar su ritmo y tomar el control del encuentro.

«De lo contrario, te ganan fácilmente»

Roy Keane destacó que Francia se vuelve aún más peligrosa una vez que toma la delantera en el marcador.

«De lo contrario, te ganan fácilmente», afirmó.

Esta opinión parece aún más relevante tras el partido contra Marruecos. En cuartos de final, Francia fue eficaz en ataque y sólida en defensa.

Un gran desafío en semifinales

Francia se enfrentará a España o Bélgica en las semifinales de la Copa Mundial 2026.

Ambos posibles rivales cuentan con jugadores de alto nivel. Pero según Keane, cualquier equipo que quiera detener a Francia debe, ante todo, dar el primer golpe.

Cada minuto cuenta ahora

En las semifinales de la Copa Mundial, los errores tácticos no se perdonan. Con su estado actual, Francia se ha convertido en uno de los principales favoritos del torneo.

Como dijo Roy Keane, no se puede dudar contra este equipo: el rival que marque el primer gol mantendrá la intriga, de lo contrario, Francia puede inclinar el partido a su favor.