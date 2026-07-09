Manchester Yunayted yangi stadion qayerda qurilishini rasman ma’lum qildi
Angliyaning Manchester Yunayted klubi oʻzining ulkan loyihasi — 100 ming tomoshabinga moʻljallangan yangi stadion qayerda qad koʻtarishini rasman tasdiqladi. Mazkur qaror klubning tarixiy merosini saqlab qolish va hududni iqtisodiy jihatdan rivojlantirish maqsadida qabul qilingan. Yangi arena nafaqat futbol maydoni, balki butun boshli sport va koʻngilochar markazning oʻzagiga aylanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub rasmiy ma’lumotlariga koʻra, yangi stadion hozirgi Old Trafford arenasidan taxminan 350 metr shimoli-gʻarbda joylashgan hududda quriladi. Bu joy maxsus ravishda "Stadium District" (Stadion tumani) deb nomlandi. Loyiha Trafford Wharfside hududini qayta tiklash boʻyicha keng koʻlamli master-planning asosiy ustuni boʻlib xizmat qiladi.
Tarixiy an’analar va zamonaviy infratuzilmaManchester Yunayted rahbariyati yangi stadion uchun joy tanlashda muxlislarning his-tuygʻularini inobatga olganini ta’kidlamoqda. Yangi arena Old Traffordning yonida barpo etilishi orqali klub oʻzining koʻp yillik an’analari, tarixiy ildizlari va oʻyin kunidagi oʻziga xos marosimlarini saqlab qolishni koʻzlagan. Bu qadam muxlislar uchun qadrdon boʻlgan muhitni buzmagan holda, eng zamonaviy sharoitlarni yaratish imkonini beradi.
Klubning yangi stadionni rivojlantirish boʻyicha bosh direktori Collette Roche ushbu loyihani "avlodda bir marta beriladigan imkoniyat" deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, yangi maskan nafaqat muxlislar uchun dunyo darajasidagi qulayliklarni taqdim etadi, balki mahalliy hamjamiyat va butun mintaqa uchun oʻn yillar davomida xizmat qiladigan iqtisodiy markazga aylanadi.
Loyiha doirasida 150 gektar maydonni qamrab olgan hudud tubdan oʻzgaradi. Bu yerda nafaqat futbol ishqibozlari, balki mahalliy aholi uchun ham yil davomida faoliyat yuritadigan turar-joylar, dam olish maskanlari va madaniy ob’ektlar barpo etiladi. Trafford kengashi rahbari Tom Ross ushbu master-plan hududni jahon darajasidagi sport va madaniyat maskaniga aylantirish yoʻlidagi uzoq safarning boshlanishi ekanini qayd etdi.
Iqtisodiy samaradorlik va yangi ish oʻrinlariUshbu ulkan qurilish loyihasining iqtisodiy koʻlamlari ham hayratlanarli. Hisob-kitoblarga koʻra, yangi stadion va uning atrofidagi infratuzilma Buyuk Britaniya iqtisodiyotiga har yili 7,3 milliard funt sterling miqdorida daromad keltirishi kutilmoqda. Shuningdek, loyiha doirasida 48 mingga yaqin yangi ish oʻrinlari yaratilishi rejalashtirilgan.
Manchester Yunayted rahbariyati yangi stadionni loyihalash jarayonida muxlislar bilan doimiy muloqotda boʻlishga va’da bermoqda. Stadionning atmosferasi, chiptalar narxining hamyonbopligi va barcha uchun qulaylik (accessibility) masalalari rejaning markazida turadi. Hozirda loyiha dizayn va rivojlantirishning keyingi bosqichiga oʻtmoqda.
…