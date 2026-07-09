Manchester Yunayted yangi stadion qayerda qurilishini rasman ma’lum qildi

·25·Sport
Manchester Yunayted yangi stadion qayerda qurilishini rasman ma’lum qildi

Angliyaning Manchester Yunayted klubi oʻzining ulkan loyihasi — 100 ming tomoshabinga moʻljallangan yangi stadion qayerda qad koʻtarishini rasman tasdiqladi. Mazkur qaror klubning tarixiy merosini saqlab qolish va hududni iqtisodiy jihatdan rivojlantirish maqsadida qabul qilingan. Yangi arena nafaqat futbol maydoni, balki butun boshli sport va koʻngilochar markazning oʻzagiga aylanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub rasmiy ma’lumotlariga koʻra, yangi stadion hozirgi Old Trafford arenasidan taxminan 350 metr shimoli-gʻarbda joylashgan hududda quriladi. Bu joy maxsus ravishda "Stadium District" (Stadion tumani) deb nomlandi. Loyiha Trafford Wharfside hududini qayta tiklash boʻyicha keng koʻlamli master-planning asosiy ustuni boʻlib xizmat qiladi.

Tarixiy an’analar va zamonaviy infratuzilma

Manchester Yunayted rahbariyati yangi stadion uchun joy tanlashda muxlislarning his-tuygʻularini inobatga olganini ta’kidlamoqda. Yangi arena Old Traffordning yonida barpo etilishi orqali klub oʻzining koʻp yillik an’analari, tarixiy ildizlari va oʻyin kunidagi oʻziga xos marosimlarini saqlab qolishni koʻzlagan. Bu qadam muxlislar uchun qadrdon boʻlgan muhitni buzmagan holda, eng zamonaviy sharoitlarni yaratish imkonini beradi.

Klubning yangi stadionni rivojlantirish boʻyicha bosh direktori Collette Roche ushbu loyihani "avlodda bir marta beriladigan imkoniyat" deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, yangi maskan nafaqat muxlislar uchun dunyo darajasidagi qulayliklarni taqdim etadi, balki mahalliy hamjamiyat va butun mintaqa uchun oʻn yillar davomida xizmat qiladigan iqtisodiy markazga aylanadi.

Loyiha doirasida 150 gektar maydonni qamrab olgan hudud tubdan oʻzgaradi. Bu yerda nafaqat futbol ishqibozlari, balki mahalliy aholi uchun ham yil davomida faoliyat yuritadigan turar-joylar, dam olish maskanlari va madaniy ob’ektlar barpo etiladi. Trafford kengashi rahbari Tom Ross ushbu master-plan hududni jahon darajasidagi sport va madaniyat maskaniga aylantirish yoʻlidagi uzoq safarning boshlanishi ekanini qayd etdi.

Iqtisodiy samaradorlik va yangi ish oʻrinlari

Ushbu ulkan qurilish loyihasining iqtisodiy koʻlamlari ham hayratlanarli. Hisob-kitoblarga koʻra, yangi stadion va uning atrofidagi infratuzilma Buyuk Britaniya iqtisodiyotiga har yili 7,3 milliard funt sterling miqdorida daromad keltirishi kutilmoqda. Shuningdek, loyiha doirasida 48 mingga yaqin yangi ish oʻrinlari yaratilishi rejalashtirilgan.

Manchester Yunayted rahbariyati yangi stadionni loyihalash jarayonida muxlislar bilan doimiy muloqotda boʻlishga va’da bermoqda. Stadionning atmosferasi, chiptalar narxining hamyonbopligi va barcha uchun qulaylik (accessibility) masalalari rejaning markazida turadi. Hozirda loyiha dizayn va rivojlantirishning keyingi bosqichiga oʻtmoqda.

Manchester YunaytedOld TraffordStadionAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Opta chorakfinal uchun hisob-kitob qildi: eng og‘ir juftlik alohida ko‘rsatildiOpta chorakfinal uchun hisob-kitob qildi: eng og‘ir juftlik alohida ko‘rsatildiBugun, 15:34Antuan Grizmann AQSHda debyut qildi: Fransiyalik yulduz Lionel Messi bilan toʻqnashuvni kutmoqdaAntuan Grizmann AQSHda debyut qildi: Fransiyalik yulduz Lionel Messi bilan toʻqnashuvni kutmoqdaBugun, 14:37Erling Xoland Braziliya ustidan qozonilgan gʻalabani «haqiqatga toʻgʻri kelmaydigan» voqea deb atadiErling Xoland Braziliya ustidan qozonilgan gʻalabani «haqiqatga toʻgʻri kelmaydigan» voqea deb atadiBugun, 14:18Barselona hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Karim Adeyemi uchun rasmiy taklif yuborildiBarselona hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Karim Adeyemi uchun rasmiy taklif yuborildiBugun, 13:53Harry Kane yoki Erling Xoland: Dunyoning eng yaxshi markaziy hujumchisi kim?Harry Kane yoki Erling Xoland: Dunyoning eng yaxshi markaziy hujumchisi kim?Bugun, 13:11Liverpul Muhammad Salah oʻrniga PSJ yulduzi Bradley Barcola nomzodini koʻrib chiqmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga PSJ yulduzi Bradley Barcola nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 12:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi