Mourinho regresa a la base del Real Madrid: su primer mensaje fue muy breve...

El técnico portugués José Mourinho ha comenzado oficialmente a trabajar en el Real Madrid.

Anunció su llegada a la ciudad deportiva del club a través de una foto en sus redes sociales. El breve comentario de Mourinho bajo la foto marcó el inicio de una nueva era para los aficionados madridistas.

Mourinho visto en la base del Real

José Mourinho llegó a la base del club madrileño y comenzó oficialmente su labor como entrenador principal.

El técnico publicó una foto suya en la base del club en su página de red social. Esto demostró que su regreso al Real ha comenzado en la práctica.

« ¡Vamos allá! »

Mourinho no dejó una larga declaración bajo la foto, sino un comentario corto e impactante.

« ¡Vamos allá! », escribió el entrenador portugués.

Esta frase despertó un gran interés entre los seguidores del Real. Porque para Mourinho, el club madrileño no es ajeno: ya trabajó aquí en un ambiente de gran presión, grandes partidos y grandes victorias.

El contrato es por tres años

Para información, José Mourinho ha firmado un contrato de tres años con el Real.

Esto demuestra que la directiva del club no está iniciando una experiencia a corto plazo con el nuevo entrenador, sino un proyecto pensado para al menos varias temporadas.

Un segundo regreso a Madrid

Mourinho dirigió anteriormente al Real entre 2010 y 2013.

En aquella época, trabajó en el entorno de mayor competencia del fútbol español y formó al equipo con un estilo firme y único. Ahora, el técnico portugués regresa a Madrid con una nueva misión y una nueva plantilla.

Su último trabajo fue en el Benfica

El último trabajo de Mourinho fue el club portugués Benfica.

Dejó el equipo de Lisboa al finalizar la temporada pasada. Desde entonces, se habían hecho varias especulaciones sobre su próximo destino.

Una nueva era comienza en el Real

La primera foto de Mourinho en la base del club y su breve comentario tuvieron más significado que una simple publicación.

Ahora, la pregunta principal en Madrid es: ¿qué cara le dará Mourinho al Real en su segunda etapa?