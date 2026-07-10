Mourinho regresa a la base del Real Madrid: su primer mensaje fue muy breve...

·151·Deportes
Mourinho regresa a la base del Real Madrid: su primer mensaje fue muy breve...

El técnico portugués José Mourinho ha comenzado oficialmente a trabajar en el Real Madrid.

Anunció su llegada a la ciudad deportiva del club a través de una foto en sus redes sociales. El breve comentario de Mourinho bajo la foto marcó el inicio de una nueva era para los aficionados madridistas.

Mourinho visto en la base del Real

José Mourinho llegó a la base del club madrileño y comenzó oficialmente su labor como entrenador principal.

El técnico publicó una foto suya en la base del club en su página de red social. Esto demostró que su regreso al Real ha comenzado en la práctica.

« ¡Vamos allá! »

Mourinho no dejó una larga declaración bajo la foto, sino un comentario corto e impactante.

« ¡Vamos allá! », escribió el entrenador portugués.

Esta frase despertó un gran interés entre los seguidores del Real. Porque para Mourinho, el club madrileño no es ajeno: ya trabajó aquí en un ambiente de gran presión, grandes partidos y grandes victorias.

El contrato es por tres años

Para información, José Mourinho ha firmado un contrato de tres años con el Real.

Esto demuestra que la directiva del club no está iniciando una experiencia a corto plazo con el nuevo entrenador, sino un proyecto pensado para al menos varias temporadas.

Un segundo regreso a Madrid

Mourinho dirigió anteriormente al Real entre 2010 y 2013.

En aquella época, trabajó en el entorno de mayor competencia del fútbol español y formó al equipo con un estilo firme y único. Ahora, el técnico portugués regresa a Madrid con una nueva misión y una nueva plantilla.

Su último trabajo fue en el Benfica

El último trabajo de Mourinho fue el club portugués Benfica.

Dejó el equipo de Lisboa al finalizar la temporada pasada. Desde entonces, se habían hecho varias especulaciones sobre su próximo destino.

Una nueva era comienza en el Real

La primera foto de Mourinho en la base del club y su breve comentario tuvieron más significado que una simple publicación.

Ahora, la pregunta principal en Madrid es: ¿qué cara le dará Mourinho al Real en su segunda etapa?

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Es Harry Kane el mejor de la historia de Inglaterra? Stan Collymore habla sobre el «sesgo de actualidad»¿Es Harry Kane el mejor de la historia de Inglaterra? Stan Collymore habla sobre el «sesgo de actualidad»Hoy, 18:13El seleccionador de Bélgica afirma no tener un plan especial para detener a Lamine YamalEl seleccionador de Bélgica afirma no tener un plan especial para detener a Lamine YamalHoy, 17:56Erling Haaland traslada la presión a Inglaterra: Noruega es la cenicienta antes de cuartosErling Haaland traslada la presión a Inglaterra: Noruega es la cenicienta antes de cuartosHoy, 17:11La inesperada respuesta de Haaland sobre el título: la presión se traslada a otro equipoLa inesperada respuesta de Haaland sobre el título: la presión se traslada a otro equipoHoy, 17:08Brozović podría fichar por el Real Madrid: una opción interesante para MourinhoBrozović podría fichar por el Real Madrid: una opción interesante para MourinhoHoy, 16:36Una era termina en Senegal: Sadio Mané se retira de la selección nacionalUna era termina en Senegal: Sadio Mané se retira de la selección nacionalHoy, 16:29
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán