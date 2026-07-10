Erling Haaland traslada la presión a Inglaterra: Noruega es la cenicienta antes de cuartos

Antes de la fase de cuartos de final de la Copa del Mundo, el delantero de la selección de Noruega y del Manchester City, Erling Haaland, hizo una declaración inesperada. A pesar de los excelentes resultados de su equipo, considera a Inglaterra como el claro favorito para el próximo encuentro. Según Haaland, toda la presión y la obligación de ganar recaen sobre los pupilos de Thomas Tuchel. Así lo informa Goal.com .

La selección de Noruega se convirtió en una de las mayores sorpresas del torneo tras su victoria sobre Brasil. Sin embargo, en una entrevista con el medio NRK, Erling Haaland restó importancia a las posibilidades de su equipo, prefiriendo mantener la cautela. Según él, la probabilidad de victoria de Noruega es muy baja y el público debería centrar toda su atención en los ingleses.

Duelo entre compañeros de club

Este encuentro también tiene un carácter personal para Erling Haaland. Esto se debe a que se enfrentará en el campo a sus compañeros del Manchester City, John Stones y Marc Guehi. El delantero destacó que resulta un poco extraño jugar contra sus amigos más cercanos, pero que es algo habitual en el fútbol profesional.

"Se siente un poco extraño. No pasas tanto tiempo con nadie más en tu vida como con ellos. He trabajado con Marc Guehi y John Stones durante años, por lo que este partido tiene un significado especial", añadió el delantero en una entrevista con Nettavisen.

Estado físico y secretos de preparación

El éxito de Noruega depende en gran medida de la salud y el estado físico de su estrella, Erling Haaland. A pesar del intenso calendario del torneo, el delantero admitió que se siente en excelente forma y que los entrenadores de su club y de la selección han contribuido mucho a ello. Según él, en los últimos años ha aprendido a entender mejor su cuerpo.

Haaland agradeció a Stale Solbakken y al cuerpo técnico del Manchester City, afirmando que jugar tantos partidos no es solo una cuestión de acción en el campo, sino un arte de preparación. "Conozco mi cuerpo, y el hecho de que las lesiones me estén respetando es una buena señal", declaró el goleador noruego.

Los aficionados y expertos esperan con ansias este partido de cuartos de final. Aunque Erling Haaland intenta trasladar la presión al rival, se espera que el juego disciplinado de la selección de Noruega sea un obstáculo serio para Inglaterra. Este encuentro, que tendrá lugar en Miami, definirá al clasificado para las semifinales.