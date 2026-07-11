Xavi sobre Lamine Yamal: «Supe de inmediato que era un talento único al nivel de Messi»

El exentrenador del FC Barcelona, Xavi, compartió sus impresiones sobre la llegada de la joven estrella Lamine Yamal y sus primeros entrenamientos con el equipo. Según el técnico, el jugador de 17 años tiene el potencial para convertirse no solo en la cara del equipo, sino también del fútbol mundial durante los próximos 20 años. Xavi lo comparó con el revuelo y el talento que rodeaban a Lionel Messi en sus inicios. Así lo informa Goal.com informa .

En un artículo escrito para The Athletic, Xavi destacó que escuchó hablar de Lamine Yamal por primera vez cuando aún jugaba en la academia del FC Barcelona. Según el entrenador, todos en el club hablaban de un niño prodigio que había aparecido en «La Masia». Esta situación le recordó a Xavi el ambiente previo a la irrupción del joven Lionel Messi en el primer equipo.

«Había oído hablar de él antes de verlo. La gente no paraba de hablar de este chico, igual que pasó con Leo Messi. Me dijeron que había un chico que jugaba muy bien y que destacaba claramente sobre los demás. Con Lamine se repitió el mismo escenario», recuerda la leyenda azulgrana.

Primer vistazo y decisión inesperada

Xavi vio el juego de Lamine Yamal por primera vez en un partido de las categorías inferiores grabado por el club. En aquel entonces, a pesar de tener solo 15 años, el jugador demostró una verdadera capacidad de liderazgo en el campo. En ese partido, marcó un gol y dio dos asistencias. Según el entrenador, su velocidad de toma de decisiones y su sangre fría dejaron asombrados a los expertos.

Tras aquel evento, Xavi exigió que el joven talento se incorporara inmediatamente a los entrenamientos del primer equipo. Aunque la directiva del club aconsejó esperar un poco debido a cuestiones contractuales, el entrenador se mantuvo firme. Había comprendido que las habilidades de Yamal ya estaban listas para el fútbol profesional.

«Cuando vino a entrenar a los 15 años, se podía notar algo especial en él. Era un regateador increíble y casi no cometía errores. En el juego posicional y en los partidos contra el primer equipo, se movía como un jugador experimentado. Vi que estaba listo y le di la oportunidad de debutar», asegura Xavi.

El protagonista del futuro

Las acciones de Lamine Yamal en el campo recuerdan en muchos aspectos a la juventud de leyendas como Diego Maradona, Pelé y Ronaldo. Los expertos elogian su manejo de balón y su capacidad para leer el juego. Actualmente, se ha convertido en una pieza fundamental no solo del FC Barcelona, sino también de la selección española.

En su artículo, Xavi subrayó que Yamal también es muy fuerte psicológicamente. Según él, el hecho de que el joven jugador no se deje llevar por la fama y siga trabajando en sí mismo lo convertirá en un firme candidato al «Balón de Oro» en los próximos años. El mundo del fútbol está siendo testigo del inicio de una nueva era, y se espera que esta era esté vinculada al nombre de Lamine Yamal.