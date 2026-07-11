¿Quién puede detener a Erling Haaland? Bryan Robson señala el error de Thomas Tuchel

El ex capitán de la selección de Inglaterra, Bryan Robson, compartió sus opiniones antes del próximo enfrentamiento entre Noruega e Inglaterra en el marco de la Copa del Mundo. En su opinión, solo había un candidato adecuado en la plantilla para detener al delantero del Manchester City, Erling Haaland, pero el entrenador Thomas Tuchel no lo incluyó en la convocatoria. Así lo informa Goal.com informa .

Robson destaca que Harry Maguire habría sido el defensa más apto para luchar contra un delantero físicamente fuerte como Erling Haaland. En una entrevista con el diario Hajper, el experto señaló que la fuerza física y la envergadura de Maguire podrían soportar la presión de la estrella noruega.

Thomas Tuchel no encontró lugar para Harry Maguire en la plantilla anunciada para la Copa del Mundo. Esta decisión está provocando diversos debates en la comunidad futbolística. Según Robson, aunque los otros defensas centrales del equipo son rápidos y técnicamente fuertes, es posible que no puedan ofrecer una resistencia física adecuada ante Erling Haaland.

El factor de superioridad física

"Debido al partido contra Noruega, me hubiera gustado ver a Harry Maguire en la convocatoria de Thomas Tuchel. Porque Harry sabe exactamente cómo manejar a Erling Haaland. Nuestros otros chicos son rápidos, pero no son tan robustos como Maguire. Haaland se prepara con toda su fuerza para este partido e intentará utilizar su superioridad física", afirma Bryan Robson.

Según el ex capitán, la experiencia y una línea defensiva sólida son cruciales en torneos importantes como la Copa del Mundo. Se espera que Erling Haaland lleve su talento a un nuevo nivel en partidos de este calibre. Esto supondrá una prueba seria para los defensas ingleses.

A pesar de ello, Robson valoró positivamente las posibilidades generales de la selección inglesa. Predice una victoria de los "Three Lions" por 2-1. Según el experto, Noruega no depende de un solo jugador, ya que los creadores de juego como Martin Odegaard también representan un gran peligro para los ingleses.

La selección de Noruega es capaz de defender de forma ordenada y castigar al rival al contragolpe. Los pases de Martin Odegaard y los remates decisivos de Erling Haaland pueden romper cualquier línea defensiva. Por ello, se requerirá que los defensas centrales ingleses mantengan la máxima concentración durante todo el partido.

En conclusión, cabe decir que la elección de Thomas Tuchel seguirá siendo muy debatida en la prensa inglesa. Si la defensa de Inglaterra tiene dificultades para detener a Haaland, la ausencia de Maguire se convertirá sin duda en el principal punto de crítica hacia Tuchel.