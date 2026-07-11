¿Quién puede detener a Erling Haaland? Bryan Robson señala el error de Thomas Tuchel

·0·Deportes
¿Quién puede detener a Erling Haaland? Bryan Robson señala el error de Thomas Tuchel

El ex capitán de la selección de Inglaterra, Bryan Robson, compartió sus opiniones antes del próximo enfrentamiento entre Noruega e Inglaterra en el marco de la Copa del Mundo. En su opinión, solo había un candidato adecuado en la plantilla para detener al delantero del Manchester City, Erling Haaland, pero el entrenador Thomas Tuchel no lo incluyó en la convocatoria. Así lo informa Goal.com informa .

Robson destaca que Harry Maguire habría sido el defensa más apto para luchar contra un delantero físicamente fuerte como Erling Haaland. En una entrevista con el diario Hajper, el experto señaló que la fuerza física y la envergadura de Maguire podrían soportar la presión de la estrella noruega.

Thomas Tuchel no encontró lugar para Harry Maguire en la plantilla anunciada para la Copa del Mundo. Esta decisión está provocando diversos debates en la comunidad futbolística. Según Robson, aunque los otros defensas centrales del equipo son rápidos y técnicamente fuertes, es posible que no puedan ofrecer una resistencia física adecuada ante Erling Haaland.

El factor de superioridad física

"Debido al partido contra Noruega, me hubiera gustado ver a Harry Maguire en la convocatoria de Thomas Tuchel. Porque Harry sabe exactamente cómo manejar a Erling Haaland. Nuestros otros chicos son rápidos, pero no son tan robustos como Maguire. Haaland se prepara con toda su fuerza para este partido e intentará utilizar su superioridad física", afirma Bryan Robson.

Según el ex capitán, la experiencia y una línea defensiva sólida son cruciales en torneos importantes como la Copa del Mundo. Se espera que Erling Haaland lleve su talento a un nuevo nivel en partidos de este calibre. Esto supondrá una prueba seria para los defensas ingleses.

A pesar de ello, Robson valoró positivamente las posibilidades generales de la selección inglesa. Predice una victoria de los "Three Lions" por 2-1. Según el experto, Noruega no depende de un solo jugador, ya que los creadores de juego como Martin Odegaard también representan un gran peligro para los ingleses.

La selección de Noruega es capaz de defender de forma ordenada y castigar al rival al contragolpe. Los pases de Martin Odegaard y los remates decisivos de Erling Haaland pueden romper cualquier línea defensiva. Por ello, se requerirá que los defensas centrales ingleses mantengan la máxima concentración durante todo el partido.

En conclusión, cabe decir que la elección de Thomas Tuchel seguirá siendo muy debatida en la prensa inglesa. Si la defensa de Inglaterra tiene dificultades para detener a Haaland, la ausencia de Maguire se convertirá sin duda en el principal punto de crítica hacia Tuchel.

АнглияНорвегияЭрлинг ХоландГарри МагуайрТомас Тухел
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Thierry Henry realiza una visita sorpresa al vestuario de la selección francesaThierry Henry realiza una visita sorpresa al vestuario de la selección francesaHoy, 14:51Lamine Yamal antes de la semifinal contra Francia: "No les tenemos miedo"Lamine Yamal antes de la semifinal contra Francia: "No les tenemos miedo"Hoy, 14:33Eldor Shomurodov y Abbos Fayzullayev recibieron automóviles (video)Eldor Shomurodov y Abbos Fayzullayev recibieron automóviles (video)Hoy, 14:32Xavi sobre Lamine Yamal: «Supe de inmediato que era un talento único al nivel de Messi»Xavi sobre Lamine Yamal: «Supe de inmediato que era un talento único al nivel de Messi»Hoy, 13:57Harry Kane sobre su partida de golf con Donald Trump: Fue una experiencia surrealistaHarry Kane sobre su partida de golf con Donald Trump: Fue una experiencia surrealistaHoy, 13:32Siga el partido Noruega vs Inglaterra en directo en nuestro sitioSiga el partido Noruega vs Inglaterra en directo en nuestro sitioHoy, 13:16
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán