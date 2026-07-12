Inglaterra vence a Noruega en la prórroga

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Inglaterra vence a Noruega en la prórroga

En los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Inglaterra derrotó a Noruega por 2-1. En el partido disputado en el estadio de Miami, el tiempo reglamentario terminó con un empate 1-1, y en la prórroga Inglaterra marcó el gol de la victoria.

Noruega abrió el marcador en el minuto 36 tras un gol de Andreas Schjelderup. Inglaterra respondió al final de la primera parte. En el minuto 45+2, Jude Bellingham anotó el gol. En la prórroga, en el minuto 93, Bellingham volvió a marcar para poner a Inglaterra por delante.

En las estadísticas del partido, Inglaterra se mostró ligeramente más activa. El equipo realizó 14 disparos, de los cuales 8 fueron a puerta. Noruega registró 13 disparos y 5 a puerta.

Inglaterra dominó la posesión con un 53 %. Noruega mostró un resultado del 47 %. El número de pases también favoreció a Inglaterra: 606 pases. Noruega realizó 537 pases.

En precisión de pase, Inglaterra registró un 91 % y Noruega un 86 %. En cuanto a faltas, Noruega cometió 10 y Inglaterra 8. Noruega recibió 1 tarjeta amarilla, mientras que Inglaterra terminó el partido sin amonestaciones. Los fueras de juego fueron 1-5 y los saques de esquina 7-4.

De esta manera, Inglaterra supera los cuartos de final y avanza a la siguiente ronda. Noruega finaliza su participación en el torneo.

НорвегияАнглияЖуд БеллингемАндреас ШелдерупFIFA 2026Майами
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