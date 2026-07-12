Tensión entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel: ¿qué sucede en la selección de Inglaterra?

Tras la sufrida victoria de Inglaterra sobre Noruega en los cuartos de final de la Copa del Mundo, surgió un conflicto inesperado dentro del equipo. La estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, reaccionó duramente a las críticas del entrenador Thomas Tuchel, sacando a la luz pública los debates sobre el estilo de juego del equipo. Así lo informa Goal.com informa .

En el encuentro disputado en Miami, Inglaterra ganó 2-1 y aseguró su pase a las semifinales. Aunque Bellingham fue el héroe al marcar un doblete, el técnico alemán calificó las acciones del equipo como "lentas y de baja calidad". Tuchel enfatizó que, a pesar de la victoria, el nivel de juego mostrado por los futbolistas no cumplió con sus exigencias.

La respuesta contundente de Bellingham

En una conversación con un periodista de ITV Sport, al enterarse de las críticas del entrenador, Jude Bellingham reaccionó con indiferencia. "Pase lo que pase, dimos todo en el campo. Enfoco toda mi atención y gratitud en mis compañeros que hicieron este duro trabajo", subrayó el centrocampista de 23 años.

Bellingham también insinuó que el entrenador no comprende lo suficiente la realidad del campo y la fuerza del rival. Según él, no es fácil jugar contra una Noruega que cuenta con estrellas como Erling Haaland, Martin Ødegaard y Alexander Sørloth, especialmente en condiciones de alta humedad. "Quizás él no sepa lo que es jugar contra tales rivales en estas condiciones", añadió el jugador.

La exigencia del entrenador y el ambiente en el equipo

Según informa Goal.com, Thomas Tuchel dijo en sus análisis posteriores al partido que la selección inglesa tuvo suerte y que hubo demasiados errores técnicos. "Mi mente no quedó plenamente satisfecha con este partido. Debíamos jugar más rápido y con mayor precisión. Muchos errores injustificados pudieron habernos costado caro", declaró Tuchel en la conferencia de prensa.

A pesar de ello, el entrenador manifestó que no existe ningún conflicto entre él y el equipo, que ama a sus jugadores y confía en su potencial. En su opinión, señalar abiertamente estas carencias antes del duelo contra Argentina en semifinales servirá para el crecimiento del equipo.

El partido en sí fue muy difícil. Noruega se había adelantado en el marcador gracias a un gol de Andreas Schjelderup. Sin embargo, gracias a la habilidad de Bellingham y a las asistencias de Anthony Gordon, Inglaterra pudo darle la vuelta a la situación. Según Bellingham, no siempre se puede ganar jugando bonito: "A veces no se trata de dar mil pases, sino de ganar a través de partidos 'sucios' y difíciles".

Ahora, a Inglaterra le espera la Argentina de Lionel Messi en las semifinales. Antes de este choque, la unidad interna del equipo y la armonía con las exigencias tácticas del entrenador serán fundamentales.