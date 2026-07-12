Se revela la identidad de la persona enmascarada en el funeral del ayatolá Ali Jamenei

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Se revela la identidad de la persona enmascarada en el funeral del ayatolá Ali Jamenei

Del ayatolá Ali Jamenei, la misteriosa persona vista en primera fila durante el funeral, con una máscara negra, provocó intensos debates en las redes sociales. Muchos supusieron que se trataba de su hijo, Mojtaba Jamenei, señalado como el nuevo líder supremo de Irán.

Sin embargo, Iran International informa que la persona vista en la ceremonia no era Mojtaba Jamenei, sino Mohammad Javad Jamenei, el nieto mayor del difunto líder supremo.

Según el informe, estuvo en la primera fila del funeral con una máscara negra y una gorra de béisbol, participando en los ritos religiosos. Fue su apariencia la que generó diversas especulaciones y discusiones en las redes.

La publicación afirma que Mohammad Javad Jamenei resultó gravemente herido durante los ataques aéreos del 28 de febrero, atribuidos a Estados Unidos e Israel. Según las fuentes, tuvo que usar una máscara debido a quemaduras graves en el rostro. También se informa, basándose en inteligencia estadounidense, que Mojtaba Jamenei resultó gravemente herido en los mismos ataques.

Según los informes, el ayatolá Ali Jamenei falleció a los 86 años y su funeral duró seis días. Los medios estatales iraníes informaron que hasta 43 millones de personas participaron en las ceremonias.

Al mismo tiempo, se informa que Mojtaba Jamenei publicó una declaración escrita a través de Telegram, prometiendo vengar la muerte de su padre.

Али ХоманаиМужтабо ХоманаиЭронАҚШИсроил
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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