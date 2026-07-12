Vivo presenta el nuevo modelo Y05e para el segmento asequible

Vivo, una marca consolidada en el mercado de los smartphones, ha ampliado su gama de dispositivos económicos con el nuevo Vivo Y05e. Este dispositivo destaca por combinar un precio asequible con la durabilidad necesaria para las necesidades diarias. Según informa el portal Ixbt.com, el nuevo modelo está dirigido principalmente a usuarios comunes y a quienes necesitan un dispositivo con una batería de larga duración. Así lo informa Ixbt.com.

El smartphone Vivo Y05e está equipado con una pantalla IPS de 6,74 pulgadas que admite una resolución HD+ (1600 × 720 píxeles). El gran tamaño de la pantalla ofrece comodidad para ver vídeos y utilizar redes sociales. Como base técnica, se ha seleccionado el procesador Unisoc T606, capaz de realizar tareas cotidianas de forma estable.

Capacidades técnicas y memoria

En cuanto a la memoria, el smartphone cuenta con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Siguiendo las tendencias actuales, los fabricantes han añadido la posibilidad de ampliar la memoria RAM de forma virtual hasta 8 GB. Esto garantiza la fluidez del sistema al ejecutar varias aplicaciones simultáneamente.

En cuanto al software, el Vivo Y05e es bastante avanzado: funciona con el sistema operativo Android 16 y la capa de personalización propietaria OriginOS 6. La inclusión del software más reciente en un dispositivo económico permite a los usuarios disfrutar de nuevas funciones.

Robustez y autonomía

Uno de los puntos fuertes del nuevo modelo es su nivel de protección. El cuerpo del dispositivo está protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua según el estándar IP64. Además, el smartphone cuenta con una certificación de resistencia a impactos basada en estándares militares, lo que lo protege contra caídas accidentales.

La autonomía del smartphone está garantizada por una batería de 5150 mAh. Esta capacidad es suficiente para un uso activo del dispositivo durante más de un día. El dispositivo también cuenta con las siguientes características adicionales:

Puerto USB-C moderno;

Conector de 3,5 mm para auriculares tradicionales;

Cámara principal de 8 megapíxeles;

Cámara frontal de 5 megapíxeles.

Este tipo de smartphones asequibles siempre ha tenido una gran demanda. Con un precio aproximado de 150 dólares, el Vivo Y05e es una excelente opción para estudiantes, personas mayores o quienes buscan un teléfono secundario. El dispositivo pesa 199 gramos y sus dimensiones son 167,3 × 76,95 mm.