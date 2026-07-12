Más de 560 bebés fueron nombrados Haaland en Perú

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Más de 560 bebés fueron nombrados Haaland en Perú

El delantero de la selección nacional de Noruega Erling Haaland ha trascendido las fronteras del campo de fútbol. Se ha revelado que en Perú, más de 560 bebés han recibido el nombre o apellido de la estrella noruega.

Lo más curioso es que algunos padres han puesto a sus hijos el nombre completo del jugador: Erling Braut Haaland.

¿Cuántos niños fueron nombrados Haaland?

Según informa el medio local RPP, basándose en datos del registro nacional de identificación:

  • 468 niños recibieron el nombre de Haaland;

  • 91 bebés Erling Haaland fueron llamados así;

  • y otros 4 niños fueron nombrados Erling Braut Haaland.

De esta manera, el nombre del delantero noruego se ha convertido en uno de los nombres relacionados con el fútbol más inusuales en Perú.

La influencia de su juego en el Mundial 2026

Erling Haaland es una de las grandes estrellas de la Copa del Mundo 2026.

En el torneo, él:

  • jugó 4 partidos;

  • marcó 7 goles;

  • ocupa el tercer lugar en la tabla de goleadores.

El rendimiento prolífico del delantero ha aumentado aún más su popularidad mundial.

¿Cuál es la conexión con Perú?

Haaland no tiene una conexión directa con Perú. Sin embargo, el jugador « Manchester City» y sus goles con la selección de Noruega le han dado una gran base de seguidores en América Latina.

Poner a los niños nombres de estrellas del fútbol es una práctica común en América Latina. Ahora, Erling Haaland se suma a esta lista.

El camino de Noruega terminó ante Inglaterra

Como dato, Noruega se enfrentó a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026 la noche del 12 de julio y fue derrotada 1-2.

Aun así, el juego y los goles de Haaland en el torneo demostraron una vez más que sigue siendo uno de los nombres más famosos del fútbol mundial.

Эрлинг ХоландПеруМанчестер СитиНорвегияАнглия
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Shuhrat Razzakov
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