Revolución en la impresión 3D: los microsistemas ahora se imprimen en una sola pieza en segundos

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Revolución en la impresión 3D: los microsistemas ahora se imprimen en una sola pieza en segundos

Investigadores de la Universidad de Utah han logrado un gran avance en la tecnología de impresión 3D. Su nuevo método permite imprimir detalles complejos a escala microscópica en solo 20 segundos, utilizando un único pulso láser. Se espera que este descubrimiento sustituya a los métodos tradicionales de impresión por capas, mejorando radicalmente la velocidad y calidad de producción de microsistemas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Las impresoras 3D convencionales forman un objeto capa por capa, de abajo hacia arriba. Sin embargo, según información de ixbt.com, el nuevo sistema crea toda la estructura simultáneamente. Este enfoque no solo ahorra tiempo, sino que también aumenta la resistencia del producto. Dado que las uniones entre capas suelen ser el punto más débil de las piezas 3D, con el nuevo método la pieza aparece en un estado monolítico.

El poder de la proyección holográfica

La tecnología se basa en una máscara especial con nanoestructuras. Esta máscara convierte el haz láser en una proyección holográfica volumétrica del futuro producto. Cuando la luz atraviesa un material fotosensible llamado SU-8, actúa simultáneamente sobre los puntos necesarios dentro del polímero y forma instantáneamente una estructura tridimensional.

Este desarrollo se basa en los principios de la fotolitografía utilizada en la producción de microchips. La diferencia es que, en la industria de semiconductores, este método solo se utiliza para crear imágenes planas, mientras que los científicos lo adaptaron para generar objetos volumétricos. El elemento principal del sistema, una lente cero, compensa la dispersión de la luz dentro del polímero y dirige la energía a puntos definidos con precisión.

Aplicaciones prácticas y perspectivas futuras

Durante los experimentos, los investigadores lograron preparar una matriz de microtubos con un diámetro de solo 6 micrómetros. Curiosamente, aunque la longitud de estos tubos es 120 veces mayor que su diámetro, conservan una alta resistencia mecánica. Las pruebas demostraron que estos microcanales pueden mover líquidos mediante el efecto capilar.

La nueva tecnología puede utilizarse ampliamente en los siguientes campos:

  • Dispositivos microfluídicos y sistemas de laboratorio;
  • Componentes de microelectrónica;
  • Sistemas ópticos de alta precisión;
  • Sensores microscópicos para medicina.

Por ahora, el método tiene limitaciones específicas: en la versión actual se pueden controlar completamente dos dimensiones espaciales, pero el producto final sigue teniendo una forma volumétrica. El equipo de científicos trabaja actualmente en un modelo mejorado con control tridimensional completo sin perder velocidad ni precisión de impresión. Se espera que este descubrimiento sea la base para la producción masiva de microsistemas en el futuro.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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