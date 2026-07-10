Janubiy Koreya yangi viza ochdi: kimlar 3 yil yashay oladi?

·0·Dunyo
Janubiy Koreya yangi viza ochdi: kimlar 3 yil yashay oladi?

Janubiy Koreya xorijlik mutaxassislar uchun yangi imkoniyat yaratdi. Mamlakat hukumati masofadan turib ishlaydigan xorijliklar, ya’ni «raqamli ko‘chmanchilar» uchun mo‘ljallangan F-1-D (Nomad) vizasini rasman joriy qildi.

Yangi tartibga ko‘ra, ushbu viza egalari Janubiy Koreyada yashagan holda xorijdagi kompaniyasi uchun masofadan ishlashda davom etishi mumkin. Bu viza mamlakat ichida ishga joylashishni talab qilmaydi va aynan ish hamda sayohatni uyg‘unlashtirishni istaganlar uchun mo‘ljallangan.

Avval F-1-D vizasi 2024 yil yanvaridan 2026 yil mayigacha sinov tariqasida amal qilib kelgan. Endi esa hukumat uni doimiy asosda va soddalashtirilgan shartlar bilan berishga qaror qildi.

Yangilangan qoidalarga muvofiq, ariza beruvchilar uchun daromad bo‘yicha talablar ham yengillashtirildi. Endi talabgorning yoshi, yashashni rejalashtirayotgan hududi hamda aholi kamayib borayotgan mintaqalarga ko‘chish niyati hisobga olinadi. Masalan, 18–34 yoshli va Seul, Incheon hamda Kyongi hududlaridan tashqarida yashashni rejalashtirgan xorijliklar o‘tgan yilgi aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan yalpi milliy daromad miqdoriga teng daromadga ega bo‘lsa, ushbu vizani olish imkoniyatiga ega bo‘ladi. 2025 yilda bu ko‘rsatkich 36 963 AQSH dollarini tashkil etgan.

Janubiy Koreya adliya vaziri Jung Sung Honing ta’kidlashicha, mazkur dastur mamlakatga kreativ va yuqori malakali mutaxassislarni jalb qilish, ularni Koreya hayoti bilan yaqindan tanishtirish hamda kelajakda mamlakat taraqqiyotiga hissa qo‘shishga undash maqsadida yo‘lga qo‘yilgan.

Yana bir muhim yangilik — ushbu viza orqali mamlakatda yashashning maksimal muddati ikki yildan uch yilgacha uzaytirildi.

Ayni paytda bunday dasturni joriy etgan davlatlar soni ortib bormoqda. Estoniya, Portugaliya, Ispaniya, Qozog‘iston va Gruziya ham masofadan ishlaydigan xorijliklar uchun maxsus vizalarni taklif qilmoqda. Mutaxassislar fikricha, raqamli ko‘chmanchilar uchun raqobat kelgusi yillarda yanada kuchayishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Moskvada robotlar to‘yi o‘tkazildi barcha uni muhokama qilmoqdaMoskvada robotlar to‘yi o‘tkazildi barcha uni muhokama qilmoqdaBugun, 09:50Olimlarni hayratga solgan qiziq jarayon: bo‘laklarga bo‘linsa ham o‘zini qayta tiklay oladigan qurtOlimlarni hayratga solgan qiziq jarayon: bo‘laklarga bo‘linsa ham o‘zini qayta tiklay oladigan qurtBugun, 09:21Filippinda banan turidan ajoyib tarzda sumka va ryukzak uchun mato olinmoqdaFilippinda banan turidan ajoyib tarzda sumka va ryukzak uchun mato olinmoqdaBugun, 09:07Bog‘chada havoga ko‘tarib o‘ynatilgan bola miya jarohati oldiBog‘chada havoga ko‘tarib o‘ynatilgan bola miya jarohati oldiBugun, 04:20Pitssadek ko‘zli ulkan kalmarga oid muhim topilma aniqlandiPitssadek ko‘zli ulkan kalmarga oid muhim topilma aniqlandiBugun, 02:25Samolyotdan sakragan instruktor talabasini osmonda yolg‘iz qoldirdiSamolyotdan sakragan instruktor talabasini osmonda yolg‘iz qoldirdiBugun, 01:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi