De la Fuente Fransiyaga chaqiriq tashladi: «Buni faqat biz qila olamiz»

·51·Sport
De la Fuente Fransiyaga chaqiriq tashladi: «Buni faqat biz qila olamiz»

Ispaniya milliy jamoasi JCh–2026 chorakfinalida Belgiyani 2:1 hisobida mag'lub etib, yarimfinalga yo'l oldi. Uchrashuvdan so'ng bosh murabbiy Luis de la Fuente jamoasining xarakteri, g'alaba goli muallifi Mikel Merino va Fransiyaga qarshi bo'lajak bahs haqida keskin fikrlar bildirdi.

Ispaniya ustozi raqibni hurmat qilishini aytgan bo'lsa-da, yarimfinal oldidan o'z jamoasining imkoniyatlariga ishonchi juda baland ekanini yashirmadi.

«Yirik hisobda yutishimiz ham mumkin edi»

Belgiyaga qarshi bahs Ispaniya uchun oson kechmadi. Shunga qaramay, de la Fuente jamoasi g'alabaga to'liq haqli bo'lganini ta'kidladi.

«Bu har qanday vaziyatda ham jamoamizning xarakteri qanday ekanini ko'rsatadi. Men yana bir bor o'sish va yanada kuchayishga intiladigan jamoaga boshchilik qilayotganimdan faxrlanaman», dedi murabbiy.

Uning fikricha, Ispaniya uchrashuv davomida yirikroq hisobda g'alaba qozonish uchun ham etarlicha vaziyat yaratgan.

«Biz yirik hisobda g'alaba qozonish uchun etarlidan ham ko'proq ish qildik. Ammo g'alaba qozonish qanchalik qiyin ekanini ham tushunish kerak», deya qo'shimcha qildi u.

Merino yana hal qiluvchi figuraga aylandi

Ispaniyaga g'alaba keltirgan golni Mikel Merino urdi. De la Fuente yarim himoyachining universalligi va jamoa tizimidagi o'rniga alohida to'xtaldi.

«U juda ko'p xislatlarga ega. Mikel istalgan milliy jamoa yoki klubda o'ynay olardi. U bizning jamoamiz va o'yin tizimimizga to'la mos keladi», dedi murabbiy.

U Merinoga qachon ehtiyoj tug'ilsa, futbolchi doimo jamoaga yordam berishga tayyor ekanini ham ta'kidladi.

Endi raqib — Fransiya

Ispaniya yarimfinalda Fransiya milliy jamoasi bilan uchrashadi. De la Fuente bu bahs oldidan raqibning kuchini tan oldi, biroq jamoasi g'alaba uchun bor kuchini sarflashini bildirdi.

«Biz Fransiyani mag'lub etish uchun ko'p mehnat qilamiz. Ular ham xuddi shunday ruhiyatda bo'ladi», dedi Ispaniya ustozi.

Shundan so'ng u yarimfinal oldidan eng jarangdor gapini aytdi:

«Biz dunyoda Fransiyani ketma-ket ikki marta mag'lub eta oladigan yagona jamoamiz».

Final yo'lida katta to'qnashuv

Ispaniya va Fransiya o'rtasidagi yarimfinal turnirning eng kutilgan uchrashuvlaridan biri bo'lishi kutilmoqda.

Bir tomonda to'p nazorati va texnik futbolga tayanadigan Ispaniya, ikkinchi tomonda esa tezlik va individual mahoratga boy Fransiya maydonga tushadi. Endi de la Fuentening dadil bayonoti amalda o'z tasdig'ini topadimi — buni hal qiluvchi bahs ko'rsatadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jorje Jezush Portugaliyada nimani o‘zgartiradi? U asosiy muammoni ochiq aytdiJorje Jezush Portugaliyada nimani o‘zgartiradi? U asosiy muammoni ochiq aytdiBugun, 12:33Manchester Yunayted Andrey Santos transferi uchun 50 million funt sarflashga yaqinManchester Yunayted Andrey Santos transferi uchun 50 million funt sarflashga yaqinBugun, 11:57Sadio Mane Senegal terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiSadio Mane Senegal terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiBugun, 11:52«Hammaning oldida uzr so‘rayman»: Vinisius Braziliyaning mag‘lubiyati haqida«Hammaning oldida uzr so‘rayman»: Vinisius Braziliyaning mag‘lubiyati haqidaBugun, 11:49«Uni yo‘q qilaman»: Makgregor Holloueyga keskin ogohlantirish berdi«Uni yo‘q qilaman»: Makgregor Holloueyga keskin ogohlantirish berdiBugun, 11:45«Qo‘rqadigan bo‘lsa, Fransiya qo‘rqsin!» — Lamin Yamal JCH yarimfinali haqida«Qo‘rqadigan bo‘lsa, Fransiya qo‘rqsin!» — Lamin Yamal JCH yarimfinali haqidaBugun, 11:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi