De la Fuente Fransiyaga chaqiriq tashladi: «Buni faqat biz qila olamiz»
Ispaniya milliy jamoasi JCh–2026 chorakfinalida Belgiyani 2:1 hisobida mag'lub etib, yarimfinalga yo'l oldi. Uchrashuvdan so'ng bosh murabbiy Luis de la Fuente jamoasining xarakteri, g'alaba goli muallifi Mikel Merino va Fransiyaga qarshi bo'lajak bahs haqida keskin fikrlar bildirdi.
Ispaniya ustozi raqibni hurmat qilishini aytgan bo'lsa-da, yarimfinal oldidan o'z jamoasining imkoniyatlariga ishonchi juda baland ekanini yashirmadi.
«Yirik hisobda yutishimiz ham mumkin edi»
Belgiyaga qarshi bahs Ispaniya uchun oson kechmadi. Shunga qaramay, de la Fuente jamoasi g'alabaga to'liq haqli bo'lganini ta'kidladi.
«Bu har qanday vaziyatda ham jamoamizning xarakteri qanday ekanini ko'rsatadi. Men yana bir bor o'sish va yanada kuchayishga intiladigan jamoaga boshchilik qilayotganimdan faxrlanaman», dedi murabbiy.
Uning fikricha, Ispaniya uchrashuv davomida yirikroq hisobda g'alaba qozonish uchun ham etarlicha vaziyat yaratgan.
«Biz yirik hisobda g'alaba qozonish uchun etarlidan ham ko'proq ish qildik. Ammo g'alaba qozonish qanchalik qiyin ekanini ham tushunish kerak», deya qo'shimcha qildi u.
Merino yana hal qiluvchi figuraga aylandi
Ispaniyaga g'alaba keltirgan golni Mikel Merino urdi. De la Fuente yarim himoyachining universalligi va jamoa tizimidagi o'rniga alohida to'xtaldi.
«U juda ko'p xislatlarga ega. Mikel istalgan milliy jamoa yoki klubda o'ynay olardi. U bizning jamoamiz va o'yin tizimimizga to'la mos keladi», dedi murabbiy.
U Merinoga qachon ehtiyoj tug'ilsa, futbolchi doimo jamoaga yordam berishga tayyor ekanini ham ta'kidladi.
Endi raqib — Fransiya
Ispaniya yarimfinalda Fransiya milliy jamoasi bilan uchrashadi. De la Fuente bu bahs oldidan raqibning kuchini tan oldi, biroq jamoasi g'alaba uchun bor kuchini sarflashini bildirdi.
«Biz Fransiyani mag'lub etish uchun ko'p mehnat qilamiz. Ular ham xuddi shunday ruhiyatda bo'ladi», dedi Ispaniya ustozi.
Shundan so'ng u yarimfinal oldidan eng jarangdor gapini aytdi:
«Biz dunyoda Fransiyani ketma-ket ikki marta mag'lub eta oladigan yagona jamoamiz».
Final yo'lida katta to'qnashuv
Ispaniya va Fransiya o'rtasidagi yarimfinal turnirning eng kutilgan uchrashuvlaridan biri bo'lishi kutilmoqda.
Bir tomonda to'p nazorati va texnik futbolga tayanadigan Ispaniya, ikkinchi tomonda esa tezlik va individual mahoratga boy Fransiya maydonga tushadi. Endi de la Fuentening dadil bayonoti amalda o'z tasdig'ini topadimi — buni hal qiluvchi bahs ko'rsatadi.
…