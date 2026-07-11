«Qo‘rqadigan bo‘lsa, Fransiya qo‘rqsin!» — Lamin Yamal JCH yarimfinali haqida

·49·Sport
«Qo‘rqadigan bo‘lsa, Fransiya qo‘rqsin!» — Lamin Yamal JCH yarimfinali haqida

Ispaniya milliy jamoasi vingeri Lamin Yamal 2026 yilgi jahon chempionati chorakfinal bosqichi doirasida Belgiyaga qarshi kechgan va 2:1 hisobidagi g‘alaba bilan yakunlangan uchrashuvdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdi. Zamin.uz futbolchining OAVga bergan shiddatli va ishonchli bayonotlarini taqdim etadi.

«Raqibdan ancha kuchliroq edik»

Ispaniyaliklarning yosh yulduzi jamoasining o‘yinidan va yarimfinal yo‘llanmasi qo‘lga kiritilganidan juda mamnun ekanini yashirmadi.

Lamin Yamalning bayonotidan: «Biz yana yarimfinalga chiqqanimizdan juda xursandmiz. Biz bu yerga ancha vaqtdan beri intilib kelmoqdamiz va endi oxirigacha borishni xohlaymiz. Bu g‘alaba va keyingi bosqichga chiqqanimizdan juda mamnunmiz. Menimcha, biz raqibdan ancha kuchliroq edik. Ha, o‘tkazib yuborilgan gol g‘alati taassurot qoldirdi, chunki u aynan biz o‘yinni to‘liq nazorat qilayotgan paytda sodir bo‘ldi. Lekin futbol shunaqa».

Futbolchining qo‘shimcha qilishicha, balki kimgadir ularning o‘yini juda ham chiroyli tuyulmas, ammo haqiqat shundaki, hali biror bir jamoa turnirda Ispaniya bilan tengma-teng o‘ynay olgani yo‘q.

«Agar kimdir qo‘rqishi kerak bo‘lsa, bu — Fransiya»

Yarimfinaldagi bo‘lajak raqib haqida gapirar ekan, Yamal ispaniyaliklarda hech qanday qo‘rquv yo‘qligini va bosim ko‘proq raqib tomonda ekanini alohida ta’kidladi.

  • Tarixiy ustunlik: O‘tgan yili aynan Ispaniya terma jamoasi Fransiyani Millatlar Ligasi musobaqasidan chiqarib yuborgan edi. Shu sababli Yamal agar kimdir qo‘rqishi kerak bo‘lsa, bu aynan Fransiya bo‘lishi lozimligini aytdi.

  • Eng kuchli ikkilik: Vingerning fikricha, bo‘lajak bahsda dunyoning ikki buyuk milliy jamoasi o‘zaro to‘qnash keladi. Bu jamoalar ayni paytdagi eng kuchli ikki terma jamoa hisoblanadi.

  • Qo‘rquvning yo‘qligi: «Endi maydonda nima bo‘lishini ko‘ramiz, ammo bizda hech qanday qo‘rquv yo‘q», — deya o‘z so‘zini yakunladi futbolchi.

Markaziy bahs qachon bo‘lib o‘tadi?

Mundialning yarimfinal bosqichida muxlislar haqiqiy finalga xos bo‘lgan yirik to‘qnashuv guvohiga aylanishadi.

  • Uchrashuv: Ispaniya — Fransiya

  • Boshlanish sanasi: 14 iyul kuni bo‘lib o‘tadi

Ikki grand o‘rtasidagi ushbu o‘yin jahon chempionatining eng kutiladigan va shiddatli voqealaridan biri bo‘lishi shubhasiz.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jorje Jezush Portugaliyada nimani o‘zgartiradi? U asosiy muammoni ochiq aytdiJorje Jezush Portugaliyada nimani o‘zgartiradi? U asosiy muammoni ochiq aytdiBugun, 12:33Manchester Yunayted Andrey Santos transferi uchun 50 million funt sarflashga yaqinManchester Yunayted Andrey Santos transferi uchun 50 million funt sarflashga yaqinBugun, 11:57Sadio Mane Senegal terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiSadio Mane Senegal terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiBugun, 11:52«Hammaning oldida uzr so‘rayman»: Vinisius Braziliyaning mag‘lubiyati haqida«Hammaning oldida uzr so‘rayman»: Vinisius Braziliyaning mag‘lubiyati haqidaBugun, 11:49«Uni yo‘q qilaman»: Makgregor Holloueyga keskin ogohlantirish berdi«Uni yo‘q qilaman»: Makgregor Holloueyga keskin ogohlantirish berdiBugun, 11:45Gol urmadi, ammo baribir eng yaxshi bo‘ldi: Yamalning raqamlari hayratlantirdiGol urmadi, ammo baribir eng yaxshi bo‘ldi: Yamalning raqamlari hayratlantirdiBugun, 11:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi