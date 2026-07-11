«Qo‘rqadigan bo‘lsa, Fransiya qo‘rqsin!» — Lamin Yamal JCH yarimfinali haqida
Ispaniya milliy jamoasi vingeri Lamin Yamal 2026 yilgi jahon chempionati chorakfinal bosqichi doirasida Belgiyaga qarshi kechgan va 2:1 hisobidagi g‘alaba bilan yakunlangan uchrashuvdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdi. Zamin.uz futbolchining OAVga bergan shiddatli va ishonchli bayonotlarini taqdim etadi.
«Raqibdan ancha kuchliroq edik»
Ispaniyaliklarning yosh yulduzi jamoasining o‘yinidan va yarimfinal yo‘llanmasi qo‘lga kiritilganidan juda mamnun ekanini yashirmadi.
Lamin Yamalning bayonotidan: «Biz yana yarimfinalga chiqqanimizdan juda xursandmiz. Biz bu yerga ancha vaqtdan beri intilib kelmoqdamiz va endi oxirigacha borishni xohlaymiz. Bu g‘alaba va keyingi bosqichga chiqqanimizdan juda mamnunmiz. Menimcha, biz raqibdan ancha kuchliroq edik. Ha, o‘tkazib yuborilgan gol g‘alati taassurot qoldirdi, chunki u aynan biz o‘yinni to‘liq nazorat qilayotgan paytda sodir bo‘ldi. Lekin futbol shunaqa».
Futbolchining qo‘shimcha qilishicha, balki kimgadir ularning o‘yini juda ham chiroyli tuyulmas, ammo haqiqat shundaki, hali biror bir jamoa turnirda Ispaniya bilan tengma-teng o‘ynay olgani yo‘q.
«Agar kimdir qo‘rqishi kerak bo‘lsa, bu — Fransiya»
Yarimfinaldagi bo‘lajak raqib haqida gapirar ekan, Yamal ispaniyaliklarda hech qanday qo‘rquv yo‘qligini va bosim ko‘proq raqib tomonda ekanini alohida ta’kidladi.
Tarixiy ustunlik: O‘tgan yili aynan Ispaniya terma jamoasi Fransiyani Millatlar Ligasi musobaqasidan chiqarib yuborgan edi. Shu sababli Yamal agar kimdir qo‘rqishi kerak bo‘lsa, bu aynan Fransiya bo‘lishi lozimligini aytdi.
Eng kuchli ikkilik: Vingerning fikricha, bo‘lajak bahsda dunyoning ikki buyuk milliy jamoasi o‘zaro to‘qnash keladi. Bu jamoalar ayni paytdagi eng kuchli ikki terma jamoa hisoblanadi.
Qo‘rquvning yo‘qligi: «Endi maydonda nima bo‘lishini ko‘ramiz, ammo bizda hech qanday qo‘rquv yo‘q», — deya o‘z so‘zini yakunladi futbolchi.
Markaziy bahs qachon bo‘lib o‘tadi?
Mundialning yarimfinal bosqichida muxlislar haqiqiy finalga xos bo‘lgan yirik to‘qnashuv guvohiga aylanishadi.
Uchrashuv: Ispaniya — Fransiya
Boshlanish sanasi: 14 iyul kuni bo‘lib o‘tadi
Ikki grand o‘rtasidagi ushbu o‘yin jahon chempionatining eng kutiladigan va shiddatli voqealaridan biri bo‘lishi shubhasiz.
…