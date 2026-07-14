Yamal habla abiertamente sobre el gol: "Acepto este desafío"

El extremo de la selección española, Lamine Yamal, habló sobre su rendimiento personal y la presión antes de la semifinal de la Copa Mundial 2026. Con un gol en 6 partidos, la joven estrella destacó que se siente tranquilo ante el duelo contra Francia.

«No estoy obsesionado con marcar»

Al ser preguntado por sus estadísticas personales en el torneo, Lamine Yamal no dramatizó sobre su cuenta goleadora.

«No estoy obsesionado con marcar. Pero anotar en un partido de este nivel es un evento especial. Acepto este desafío. Estoy aquí precisamente para eso», dijo Yamal.

Hasta ahora suma un gol en 6 partidos. Pero en un escenario tan grande como una semifinal, una sola jugada puede cambiar su imagen en todo el torneo.

El partido contra Francia no es un encuentro cualquiera

La semifinal entre España y Francia determinará al primer finalista de la Copa Mundial 2026. Este choque se ve no solo como un duelo entre dos grandes equipos, sino también entre dos filosofías de fútbol diferentes.

España apuesta por la posesión de balón, la velocidad de pase y la creatividad de sus jóvenes jugadores. Francia, por su parte, Kylian Mbappé amenaza con ataques rápidos y talento individual.

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«No siento ninguna presión extra»

Una de las declaraciones más importantes de Yamal fue sobre la presión. Afirmó sentirse tranquilo antes de la semifinal.

«Es el partido que todos esperan. Creo que los espectadores verán un gran encuentro. Al mismo tiempo, hay situaciones más difíciles en la vida que un partido de fútbol, por eso me siento sereno», declaró.

Son palabras muy maduras para un jugador de 19 años. Un gran partido, un gran rival, un gran escenario, pero Yamal lo toma como una oportunidad en lugar de miedo.

Un gran examen para un jugador de 19 años

Yamal celebró su cumpleaños el 13 de julio. Poco después, se prepara para uno de los partidos más importantes de su carrera.

A esta edad, muchos jugadores aún intentan adaptarse a la atmósfera de los grandes torneos. Yamal, en cambio, ya se ha convertido en una de las principales esperanzas de la selección española.

Su papel contra Francia no se limitará a marcar goles. Desestabilizar la defensa, superar al rival en el uno contra uno, dar pases y cambiar el ritmo del juego son tareas que se esperan de él.

¿Qué espera España de él?

En la semifinal, la misión más importante para Yamal es impactar en el juego. Puede ser un gol, una asistencia o mantener a la defensa rival bajo presión constante.

Hay ambición personal en sus palabras, pero también se nota el espíritu de equipo.

«Saldré al campo y daré todo lo que tengo por el equipo, como siempre», dijo Yamal.

Es el estado de ánimo ideal para España: talento, pero sin ego; confianza, pero sin arrogancia.

Un solo gol puede cambiar toda la historia

Yamal puede haber marcado solo un gol en el torneo hasta ahora. Pero un gol en una semifinal no es solo una estadística, es un momento que puede pasar a la historia.

En el fútbol, a veces, todo un torneo se recuerda por un solo episodio. Si Yamal realiza una acción decisiva contra Francia, su historia en la Copa Mundial 2026 tomará una dimensión completamente distinta.

El partido que todos esperan

La semifinal Francia - España se disputará en la noche del 14 al 15 de julio. El encuentro comenzará a las 00:00 (hora de Tashkent).

En este duelo, España busca confirmar su estatus de campeón de Europa en el escenario mundial, mientras que Francia busca alcanzar una nueva final.

Yamal está listo para mostrarse en este gran escenario. La pregunta principal ahora es: ¿podrá demostrar en el campo que «acepta este desafío»?