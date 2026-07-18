El superordenador Colossus de Elon Musk podría pasar al servicio del Departamento de Defensa de EE. UU.

SpaceX, la empresa propiedad del hombre más rico del mundo, Elon Musk, está en negociaciones con el Departamento de Defensa de EE. UU. (Pentágono) para un acuerdo importante sobre inteligencia artificial y tecnologías de computación en la nube. Según la agencia Reuters, este acuerdo contempla que la agencia militar utilice los centros de datos masivos de SpaceX, en particular las capacidades de Colossus, considerado el superordenador más potente del mundo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este posible acuerdo está valorado en varios miles de millones de dólares y llevará las relaciones existentes entre SpaceX y el Pentágono a un nuevo nivel. Actualmente, la empresa de Musk es uno de los socios clave de los militares estadounidenses, proporcionando lanzamientos de cohetes, comunicaciones por satélite y sistemas de detección de amenazas balísticas.

Integración de inteligencia artificial y defensa militar

El Departamento de Defensa de EE. UU. busca capacidades de cómputo adicionales para respaldar la inteligencia artificial destinada a sus agencias de inteligencia y aplicaciones militares. SpaceX planea competir en este mercado con gigantes como CoreWeave y ofrecer servicios en la nube más económicos pero más eficientes para el entrenamiento de IA. Este paso podría provocar cambios importantes no solo en el sector militar, sino también en el mercado comercial.

Según los informes, SpaceX ya había firmado un contrato plurianual con Google en junio, obteniendo acceso a cerca de 110 000 aceleradores NVIDIA y la infraestructura asociada. Además, en mayo, la empresa Anthropic anunció que había llegado a un acuerdo para utilizar la capacidad total del centro de datos Colossus 1 en Memphis.

Colossus: El centro de cómputo más grande del mundo

Situado en Memphis, el superordenador Colossus tiene una potencia de aproximadamente 300 MW, lo que lo hace inigualable para entrenar modelos de inteligencia artificial y realizar cálculos complejos. Para el Pentágono, el uso de tales capacidades proporciona una ventaja estratégica, ya que el análisis rápido de datos y los algoritmos de inteligencia artificial son decisivos en las guerras modernas.

Para los entusiastas de la tecnología, esta noticia demuestra cuán seria se está volviendo la carrera tecnológica global. La participación de marcas como NVIDIA y SpaceX en proyectos militares muestra que las tecnologías de inteligencia artificial se convertirán en el núcleo no solo de la economía, sino también de los sistemas de seguridad en el futuro.

Según los expertos, si se firma este acuerdo, la influencia de Elon Musk en el gobierno de EE. UU. y en el sistema de defensa aumentará aún más. Esto transformará a SpaceX de una simple agencia espacial en un gran conglomerado tecnológico y de defensa.