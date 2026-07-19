Tuchel revela: ¿Cómo logró Inglaterra la medalla de bronce con tantas dificultades?

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Tuchel revela: ¿Cómo logró Inglaterra la medalla de bronce con tantas dificultades?

La selección nacional de Inglaterra derrotó a Francia por 6-4 en el partido por el tercer puesto de la Copa Mundial 2026. Thomas Tuchel dijo después del encuentro que los jugadores estaban casi sin fuerzas, pero que fue precisamente su carácter lo que ayudó a asegurar la victoria.

Los ingleses lograron una gran ventaja en la primera parte, pero tras el descanso, Francia volvió al partido y convirtió el duelo en un auténtico drama.

«La primera parte fue fantástica, la segunda muy difícil»

Tuchel destacó que Inglaterra jugó los primeros 45 minutos a un nivel muy alto. Sin embargo, en la segunda mitad, los signos de fatiga en los jugadores fueron evidentes.

«La primera parte fue excelente, pero la segunda fue muy dura. Se vio lo importante que es tener un día más de descanso», declaró el entrenador.

Inglaterra ganaba 4-0 tras la primera parte. Francia aumentó la presión tras el descanso y recortó distancias, pero los ingleses no dejaron escapar la victoria.

Tuchel puso el foco en la diferencia del calendario

Según el técnico inglés, Francia tuvo más oportunidades de recuperación antes del partido por el tercer puesto.

Los franceses tuvieron un día más de descanso tras la semifinal y viajaron menos distancia. Inglaterra, por su parte, jugó tras partidos agotadores bajo calor intenso y en condiciones de altitud.

«Su calendario fue mucho más ligero que el nuestro. Nosotros jugamos bajo el calor y en altitud», dijo Tuchel.

Los jugadores sufrieron calambres

El técnico no ocultó su preocupación por el estado físico del equipo antes del partido. En la segunda parte, algunos jugadores sufrieron calambres y continuaron con gran dificultad.

«Estábamos muy agotados tras esta semana, casi sin energía. Por eso, el carácter que mostró nuestro equipo es admirable», señaló.

Los jugadores rápidos y técnicos de Francia presionaron seriamente a una defensa inglesa cansada. A pesar de ello, los ingleses marcaron dos goles decisivos para cerrar el marcador en 6-4.

«Este equipo ha creado algo especial»

Tuchel afirmó que, aunque el estado físico de los jugadores era preocupante, nunca dudó de su fuerza de voluntad.

«Ya lo he dicho antes, este equipo ha creado algo especial. Hoy lo ha demostrado una vez más», declaró el seleccionador inglés.

La victoria sobre Francia permitió a Inglaterra terminar un Mundial con medalla por primera vez desde 1966. Aunque no llegaron a la final, los ingleses cierran el torneo con un bronce histórico y un partido inolvidable de diez goles.

¿Cree que la medalla de bronce de Inglaterra en el Mundial 2026 puede considerarse un éxito?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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