La Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá y México, ha llegado a su fin. En la final disputada en Nueva Jersey, la selección de España venció a Argentina por 1-0, logrando así el segundo título mundial de su historia. Aunque el partido final fue calificado como uno de los más aburridos de la historia del torneo, el juego ordenado de «La Roja» les otorgó un campeonato merecido. Así lo informa Goal.com informa .

El destino del encuentro lo decidió el único gol marcado por Ferran Torres, quien entró desde el banquillo. Cerca del final del partido, el argentino Enzo Fernández recibió la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado, acabando con las últimas esperanzas de la «Albiceleste». Los disturbios ocurridos en el campo tras la final, especialmente las acciones agresivas de Leandro Paredes hacia los jugadores españoles, empañaron ligeramente el cierre del torneo.

Héroes y revelaciones del torneo

Según el análisis de Goal.com, una de las estrellas más brillantes de este campeonato fue Erling Haaland. Aunque la selección de Noruega perdió ante Inglaterra en cuartos de final, Erling Haaland demostró su nivel fenomenal al marcar 7 goles en 5 partidos. Especialmente, la victoria de Noruega sobre Brasil, cinco veces campeón del mundo, se convirtió en una de las mayores sorpresas en la historia de la competición.

Lionel Messi y Kylian Mbappé lideraron a sus equipos durante todo el torneo, brindando momentos inolvidables a los aficionados. España, por su parte, destacó durante toda la competición por su sólida defensa y su superioridad en el mediocampo. Los pupilos de Luis de la Fuente son legítimamente reconocidos como un equipo que ha preservado las tradiciones del «Beautiful Game» (el juego bonito).

El fin de una era mágica

Este Mundial fue el último para muchas leyendas del fútbol . Para estrellas como Cristiano Ronaldo y Neymar, este torneo de despedida no resultó tan exitoso como se esperaba. Sus lágrimas y su eliminación temprana marcan el fin de una era en el mundo del fútbol. Además, el hecho de que el líder de la selección estadounidense, Christian Pulisic, no brillara al nivel esperado en el Mundial en casa fue un duro golpe para los aficionados locales.

Para los aficionados al fútbol, este campeonato será recordado por su nuevo formato y la ampliación del número de participantes. En un momento en que el interés por el fútbol crece en la región de Asia Central, los esquemas tácticos de equipos como España y el coraje de los outsiders como Noruega sirven como una gran escuela de experiencia para los especialistas locales.

En conclusión, se puede decir que la Copa Mundial 2026 estuvo llena de momentos tanto alegres como melancólicos. Si bien España anunció su regreso a su época dorada, quedó claro para gigantes como Argentina y Brasil que ha llegado el momento de formar una nueva generación. El mundo del fútbol continúa ahora su búsqueda hacia nuevas estrellas y nuevas victorias.