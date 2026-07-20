El presidente argentino Javier Milei confirmó que se declarará un día festivo en el país en honor a la selección nacional, a pesar de la derrota en la final de la Copa del Mundo celebrada en Norteamérica. Aunque el equipo perdió la final ante España, el jefe de Estado considera que el trabajo de los jugadores y del cuerpo técnico durante el torneo debe ser reconocido. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, el gobierno argentino tomó una decisión inesperada al otorgar al equipo el derecho de elegir la fecha exacta para las celebraciones. Los representantes de la «Albiceleste», derrotados 1-0 por un solitario gol de Ferran Torres, recibieron el apoyo del presidente a pesar de no haber podido retener el título mundial.

Decisión inesperada y controversia pública

Esta decisión provocó un intenso debate en la sociedad argentina . Muchos aficionados y expertos consideran ilógico declarar una fiesta nacional para un equipo que no logró realizar ni un solo disparo a puerta en la final y que terminó en segundo lugar. Algunos ciudadanos incluso sospecharon que se trataba de un error técnico.

El presidente Javier Milei no asistió personalmente a la final en Nueva York debido a sus creencias supersticiosas. Sin embargo, explicó su decisión a través de las redes sociales: «Ante las inquietudes sobre la celebración de los resultados obtenidos por nuestra selección, anuncio que el día que los jugadores y el cuerpo técnico elijan para celebrar será declarado día festivo».

El jefe de Estado también defendió a Lionel Messi y a sus compañeros, destacando que lucharon hasta el final. «Muchas gracias, jugadores. Luchamos valientemente hasta el final. Argentina siempre está en la cima», añadió Milei en otra publicación.

Lionel Messi y el futuro del equipo

Actualmente, el cuerpo técnico de la selección argentina enfrenta un desafío importante. Los especialistas liderados por Lionel Scaloni deben buscar nuevos talentos para reemplazar a los jugadores veteranos que se preparan para dejar la escena internacional. En este sentido, la situación del capitán Lionel Messi sigue siendo incierta.

Según las especulaciones, esta fue la sexta y última Copa del Mundo para Lionel Messi, de 39 años. La estrella, que actualmente juega en el Inter Miami, aún no ha hecho una declaración oficial sobre el fin de su carrera internacional. Los aficionados señalan que el proceso de renovación del equipo sería más beneficioso que las celebraciones.