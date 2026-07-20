Tras la derrota, la selección argentina no dejó solo a Messi

Tras la derrota en la final de la Copa Mundial 2026, la selección nacional de Argentina dedicó un mensaje conmovedor y lleno de emoción a su capitán Lionel Messi.

Los argentinosperdieron 0-1 en la final decisiva ante España, debido a un gol encajado en la prórroga. De esta manera, el equipo no pudo defender su título de campeón mundial obtenido en Catar 2022.

En el mensaje publicado por la selección, se reconoció especialmente el trabajo, la entrega y la contribución incomparable de Messi al fútbol del país.

« Tus lágrimas son también las nuestras, capitán. Nos diste los momentos más felices de nuestras vidas. Gracias por tu entrega, tu magia y por luchar hasta el último segundo. ¡Te amaremos por siempre, Leo! », reza el mensaje.

A sus 39 años, Lionel Messi se acercó a los aficionados argentinos en las gradas tras recibir la medalla de plata de la Copa Mundial. No pudo ocultar sus emociones y rompió a llorar. Estos momentos conmovedores no dejaron indiferentes ni a los miles de aficionados en el estadio ni a los usuarios de las redes sociales.

Según los informes, esta fue la sexta y probablemente última Copa Mundial en la carrera de Messi. El próximo Mundial se celebrará en 2030, cuando Messi tendrá 43 años.