Las lágrimas de Messi tras la final generan debate en las redes sociales

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 terminó con la victoria de España. Los españoles derrotaron a la selección de Argentina por 1-0, convirtiéndose en campeones del mundo.

Después del partido, el capitán de Argentina Lionel Messi se mostró muy emocionado. No pudo ocultar sus lágrimas tras la derrota en la final. Las imágenes de este momento se han vuelto virales en las redes sociales.

El estado de Messi conmovió a muchos aficionados al fútbol. Se comenta que su larga trayectoria en la selección, la gran presión y la derrota en la final fueron los motivos de esta reacción.

España ganó el partido decisivo gracias a un único gol. Argentina no pudo defender su título y terminó el torneo en segundo lugar.