Dean Huijsen sorprende a Mourinho: la razón es la decepción del Mundial 2026

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Dean Huijsen sorprende a Mourinho: la razón es la decepción del Mundial 2026

El defensa central del Real Madrid, Dean Huijsen, llamó la atención del nuevo entrenador José Mourinho desde los primeros entrenamientos. El jugador de 21 años, que se quedó fuera de la convocatoria de la selección española para el Mundial 2026, trabajó incansablemente durante sus vacaciones y regresó a la pretemporada con una gran forma física.

Según Diario AS, Mourinho quedó muy impresionado con el estado del defensa y su actitud en los entrenamientos. Huijsen está decidido a demostrar su valía bajo las órdenes del nuevo técnico.

Quedarse fuera del Mundial le afectó profundamente

Huijsen no fue incluido en la plantilla de la selección española para la Copa del Mundo 2026. Según la fuente, esta decisión dolió mucho al jugador, pero en lugar de desanimarse, utilizó la situación como una motivación extra.

El joven defensa siguió un programa personal durante sus vacaciones, centrándose en mejorar su condición física. Como resultado, llegó a la pretemporada del Real Madrid más preparado que muchos de sus compañeros.

Para Mourinho, no solo son importantes los indicadores físicos del jugador, sino también su deseo de demostrar su valía.

Mourinho lo observa desde los primeros días

El técnico portugués suele exigir a sus defensas disciplina, preparación física y una ejecución precisa de las tareas tácticas. Se dice que los movimientos de Huijsen en los entrenamientos cumplen con estos requisitos.

El jugador de 21 años tiene la intención de luchar por un puesto en el once titular en el centro de la defensa. Su edad, altura y capacidad para jugar con el balón podrían convertirse en una ventaja importante en el nuevo sistema que Mourinho quiere construir.

Sin embargo, causar una buena impresión no es suficiente. Huijsen deberá mostrar un juego consistente durante toda la temporada y actuar con seguridad en los grandes partidos.

Él mismo no estaba satisfecho con su primera temporada

Huijsen es consciente de que su primera temporada en el Real Madrid no fue al nivel esperado. Los errores en algunos encuentros y la falta de regularidad afectaron su lugar en el equipo titular.

Por eso, la llegada del nuevo entrenador se ve como una nueva oportunidad para el jugador. Mourinho podría valorar más la preparación de pretemporada y el estado actual que los resultados anteriores.

El objetivo de Huijsen es claro: consolidar su posición en el club, ganarse un puesto en el once titular y volver a la selección española en el futuro.

El Real Madrid le ha dado una confianza a largo plazo

Dean Huijsen llegó al equipo madrileño el año pasado procedente del Bournemouth inglés. Su contrato actual con el Real Madrid es hasta 2030.

Esto significa que los madrileños ven al joven defensa como parte de un proyecto a largo plazo. Ahora, la tarea del jugador es justificar la confianza del club con su juego en el campo.

Quedarse fuera de la lista del Mundial 2026 fue un duro golpe para Huijsen. Pero fue precisamente ese dolor lo que le impulsó a trabajar aún más. La primera impresión de Mourinho es positiva; ahora el joven defensa debe confirmar esta confianza en los partidos oficiales.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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