El rescate de una paloma durante un incendio en California conmueve a todos

En la ciudad de Oakland, California, los bomberos ayudaron a una pequeña paloma debilitada por el humo. El ave tenía dificultades para respirar debido al espeso humo provocado por el incendio.

Los rescatistas en el lugar le colocaron una máscara de oxígeno a la paloma. Después de un tiempo, el ave recuperó el aliento y comenzó a sentirse mejor.

Luego, la paloma voló por sus propios medios. Este suceso llamó la atención en las redes sociales. Los usuarios valoran positivamente que los bomberos no solo se preocupen por las personas, sino también por los animales.