ЕЧЛ саралаши. Раҳмоналиевнинг голи бекор қилинди, «Сабаҳ» барибир ютди

·38·Спорт
ЕЧЛ саралаши. Раҳмоналиевнинг голи бекор қилинди, «Сабаҳ» барибир ютди

Европа Чемпионлар лигасининг иккинчи саралаш босқичида Озарбайжоннинг «Сабаҳ» клуби Финляндиянинг «КуПС» жамоасини қабул қилди. Кескин кечган учрашув мезбонларнинг 1:0 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди.

Ўзбекистонлик яримҳимоячи Умарали Раҳмоналиев асосий таркибда майдонга тушиб, учрашувни тўлиқ ўтказди. У биринчи бўлимда гол ҳам урди, бироқ VAR аралашувидан кейин тўп ҳисобга олинмади.

Раҳмоналиев 33-дақиқада гол урди

Учрашувнинг 33-дақиқасида Умарали Раҳмоналиев қулай вазиятдан фойдаланиб, «КуПС» дарвозасини ишғол қилди. Дастлаб бош ҳакам голни ҳисобга олган эди.

Бироқ вазият VAR тизими орқали қайта кўриб чиқилди. Текширувдан сўнг ҳакам голни бекор қилишга қарор қилди ва таблодаги ҳисоб яна 0:0 кўринишига қайтди.

Шунга қарамай, ўзбекистонлик футболчи майдон марказида фаол ҳаракат қилиб, жамоасининг ҳужумларини ташкил этишда иштирок этди.

«Сабаҳ» танаффус арафасида ҳисобни очди

Биринчи бўлим якунига яқин мезбонлар барибир ўз мақсадига эришди. 45+1-дақиқада Симич гол уриб, «Сабаҳ»ни олдинга олиб чиқди.

Иккинчи бўлимда ҳар икки жамоа вазиятлар яратишга ҳаракат қилди, аммо ҳисоб бошқа ўзгармади. Шу тариқа, Озарбайжон клуби ўз майдонида минимал устунлик билан ғалаба қозонди.

ЕЧЛ иккинчи саралаш босқичи

«Сабаҳ» — «КуПС» — 1:0

Гол: Симич, 45+1.

Раҳмоналиев тўлиқ ўйин ўтказди

Умарали Раҳмоналиев учрашувни асосий таркибда бошлади ва финал ҳуштагига қадар майдонда қолди.

Унинг бекор қилинган голи баҳсдаги энг муҳим вазиятлардан бири бўлди. Агар тўп ҳисобга олинганида, «Сабаҳ» жавоб учрашуви олдидан янада каттароқ устунликка эга бўлиши мумкин эди.

Шу билан бирга, ўзбекистонлик яримҳимоячининг Европа Чемпионлар лигаси саралашида тўлиқ ҳаракат қилгани унинг жамоадаги муҳим ўрнини кўрсатди.

Ҳал қилувчи ўйин Финляндияда ўтади

Жамоалар ўртасидаги жавоб учрашуви 28 июль куни Финляндияда бўлиб ўтади.

«Сабаҳ» сафар баҳсига бир голлик устунлик билан йўл олади. Бироқ минимал ҳисоб жуфтликдаги кураш ҳали якунланмаганини англатади.

Энди Озарбайжон клубига кейинги босқичга чиқиш учун Финляндиядаги учрашувда устунлигини сақлаб қолиш талаб этилади. Умарали Раҳмоналиев эса жавоб баҳсида ҳам жамоасининг асосий футболчиларидан бири бўлиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Рубин» клуби Жаҳонгир Ўрозовга шартнома таклиф қилди: тафсилотлар...«Рубин» клуби Жаҳонгир Ўрозовга шартнома таклиф қилди: тафсилотлар...Бугун, 00:39Ламине Ямалнинг қайлиғи Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳақоратлар ҳақида гапирдиЛамине Ямалнинг қайлиғи Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳақоратлар ҳақида гапирдиБугун, 00:1241 ёшли Модрич «Милан»да яна бир мавсум қолади41 ёшли Модрич «Милан»да яна бир мавсум қоладиБугун, 00:10Скалони Аргентина миллий жамоасидан кетиши мумкин: икки номзод маълумСкалони Аргентина миллий жамоасидан кетиши мумкин: икки номзод маълумБугун, 00:04Эрлинг Холанд 24 ёшини нишонлади: Манчестер Сити юлдузи таътилда куч тўпламоқдаЭрлинг Холанд 24 ёшини нишонлади: Манчестер Сити юлдузи таътилда куч тўпламоқдаКеча, 23:57Неймар катта футболдаги фаолиятини давом эттирмоқда: Бразилиялик юлдуз Сантос машғулотларига қайтдиНеймар катта футболдаги фаолиятини давом эттирмоқда: Бразилиялик юлдуз Сантос машғулотларига қайтдиКеча, 23:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"