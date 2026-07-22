ЕЧЛ саралаши. Раҳмоналиевнинг голи бекор қилинди, «Сабаҳ» барибир ютди
Европа Чемпионлар лигасининг иккинчи саралаш босқичида Озарбайжоннинг «Сабаҳ» клуби Финляндиянинг «КуПС» жамоасини қабул қилди. Кескин кечган учрашув мезбонларнинг 1:0 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди.
Ўзбекистонлик яримҳимоячи Умарали Раҳмоналиев асосий таркибда майдонга тушиб, учрашувни тўлиқ ўтказди. У биринчи бўлимда гол ҳам урди, бироқ VAR аралашувидан кейин тўп ҳисобга олинмади.
Раҳмоналиев 33-дақиқада гол урди
Учрашувнинг 33-дақиқасида Умарали Раҳмоналиев қулай вазиятдан фойдаланиб, «КуПС» дарвозасини ишғол қилди. Дастлаб бош ҳакам голни ҳисобга олган эди.
Бироқ вазият VAR тизими орқали қайта кўриб чиқилди. Текширувдан сўнг ҳакам голни бекор қилишга қарор қилди ва таблодаги ҳисоб яна 0:0 кўринишига қайтди.
Шунга қарамай, ўзбекистонлик футболчи майдон марказида фаол ҳаракат қилиб, жамоасининг ҳужумларини ташкил этишда иштирок этди.
«Сабаҳ» танаффус арафасида ҳисобни очди
Биринчи бўлим якунига яқин мезбонлар барибир ўз мақсадига эришди. 45+1-дақиқада Симич гол уриб, «Сабаҳ»ни олдинга олиб чиқди.
Иккинчи бўлимда ҳар икки жамоа вазиятлар яратишга ҳаракат қилди, аммо ҳисоб бошқа ўзгармади. Шу тариқа, Озарбайжон клуби ўз майдонида минимал устунлик билан ғалаба қозонди.
ЕЧЛ иккинчи саралаш босқичи
«Сабаҳ» — «КуПС» — 1:0
Гол: Симич, 45+1.
Раҳмоналиев тўлиқ ўйин ўтказди
Умарали Раҳмоналиев учрашувни асосий таркибда бошлади ва финал ҳуштагига қадар майдонда қолди.
Унинг бекор қилинган голи баҳсдаги энг муҳим вазиятлардан бири бўлди. Агар тўп ҳисобга олинганида, «Сабаҳ» жавоб учрашуви олдидан янада каттароқ устунликка эга бўлиши мумкин эди.
Шу билан бирга, ўзбекистонлик яримҳимоячининг Европа Чемпионлар лигаси саралашида тўлиқ ҳаракат қилгани унинг жамоадаги муҳим ўрнини кўрсатди.
Ҳал қилувчи ўйин Финляндияда ўтади
Жамоалар ўртасидаги жавоб учрашуви 28 июль куни Финляндияда бўлиб ўтади.
«Сабаҳ» сафар баҳсига бир голлик устунлик билан йўл олади. Бироқ минимал ҳисоб жуфтликдаги кураш ҳали якунланмаганини англатади.
Энди Озарбайжон клубига кейинги босқичга чиқиш учун Финляндиядаги учрашувда устунлигини сақлаб қолиш талаб этилади. Умарали Раҳмоналиев эса жавоб баҳсида ҳам жамоасининг асосий футболчиларидан бири бўлиши кутилмоқда.
…