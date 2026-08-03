11 medallas de oro y el trono asiático conquistado: ¡Uzbekistán reina en MMA!

La selección uzbeka de MMA amateur terminó el Campeonato Asiático GAMMA, celebrado en Malasia, con un resultado histórico. Nuestros representantes ganaron 11 medallas de oro, 7 de plata y 2 de bronce — 20 medallas en total — y terminaron primeros en la clasificación por equipos.

Un dato interesante es que los deportistas de Kazajistán obtuvieron más premios que Uzbekistán en el número total de medallas. Sin embargo, la cantidad de campeones fue decisiva: el país vecino consiguió 7, mientras que Uzbekistán logró 11 medallas de oro.

Una de cada dos medallas es de oro

Según la clasificación final presentada, 11 de las 20 medallas conquistadas por los deportistas uzbekos fueron de oro.

En términos sencillos, esto significa que el 55 % de todas las medallas fueron títulos Es decir, los representantes de la selección no se limitaron a alcanzar las finales, sino que ganaron la mayoría de los combates decisivos.

El balance de medallas de Uzbekistán:

Medalla Cantidad Parte del total Oro 11 55 % Plata 7 35 % Bronce 2 10 % Total 20 100 %

Este registro demuestra que la selección no solo compitió con una plantilla amplia, sino que también mostró una gran eficacia en los combates por el título.

Kazajistán tiene más medallas, pero menos oros

La selección de Kazajistán fue el equipo que más premios acumuló en la competición, con 7 medallas de oro, 9 de plata y 10 de bronce — 26 medallas en total.

Sin embargo, en los torneos internacionales, la clasificación de los países suele establecerse прежде de todo según el número de medallas de oro. Si hay empate, se tienen en cuenta las de plata y después las de bronce.

Por eso Uzbekistán, con 20 medallas, ocupó una posición superior a Kazajistán, que sumó 26 premios.

Los cinco mejores del Campeonato Asiático

En la clasificación final de medallas presentada en la imagen, detrás de Uzbekistán aparecen las selecciones de Kazajistán y Kirguistán.

Posición País Oro Plata Bronce Total 1 Uzbekistán 11 7 2 20 2 Kazajistán 7 9 10 26 3 Kirguistán 6 3 3 12 4 Indonesia 5 5 5 15 5 Tayikistán 5 3 4 12

Kirguistán cerró el top 3 con 6 medallas de oro. Los deportistas de Indonesia y Tayikistán conquistaron 5 títulos cada uno.

Las selecciones de Tailandia, Malasia, Filipinas, Turkmenistán, Pakistán, India, Afganistán, Camboya y Nepal también aparecen en la clasificación de medallas.

El campeonato se celebró en Malasia

El segundo Campeonato Asiático GAMMA se celebró en la zona de Putrajaya–Kuala Lumpur, Malasia, del 29 de julio al 2 de agosto. La organización presentó la competición como un gran torneo continental que muestra la fuerza y la unidad del MMA amateur asiático.

GAMMA organiza campeonatos continentales y mundiales bajo reglas amateur, con un formato de torneo olímpico. El luchador que pierde queda eliminado, mientras que el ganador avanza a la siguiente ronda. Es un sistema de gran presión, en el que cualquier error puede acabar con las opciones de medalla.

En este sentido, que Uzbekistán haya producido campeones en 11 categorías de peso o disciplinas demuestra que la selección cuenta con una preparación técnica, física y mental de alto nivel.

¿Por qué es tan importante este resultado?

El MMA amateur es uno de los principales campos de experiencia para los jóvenes luchadores que planean dar el salto al octágono profesional. Los deportistas deben disputar varios combates en poco tiempo, adaptarse a rivales con distintos estilos y rendir bajo la presión de la selección nacional.

El primer puesto de la selección uzbeka demuestra:

que en el país se está formando una cantera competitiva de MMA;

que el cuerpo técnico preparó correctamente los combates por el título;

que el equipo cuenta con deportistas capaces de obtener resultados tanto en la categoría masculina como en la femenina;

que Uzbekistán debe ser tomado muy en serio en los torneos internacionales.

La información presentada no incluye la lista completa de campeones individuales, categorías de peso ni resultados de las finales. Por ello, se espera que los detalles sobre los autores de cada medalla de oro se publiquen por separado.

Los campeones regresaron al país

La delegación uzbeka, que terminó la competición en el primer puesto de la clasificación por equipos, regresó hoy al país. Los deportistas, entrenadores y representantes de la selección fueron recibidos con una ceremonia en el aeropuerto de la capital.

Con 11 izados de la bandera de Uzbekistán en lo más alto y una victoria colectiva respaldada por 20 medallas en total, este resultado puede convertirse en uno de los más brillantes de la historia del MMA amateur del país.

La principal tarea ahora es preparar a los campeones de Kuala Lumpur para las grandes competiciones mundiales y mantener esta superioridad en los próximos torneos.

¿Crees que alguno de estos campeones llegará en el futuro al nivel de la UFC? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!