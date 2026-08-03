¿Se acerca Rodri al Real Madrid? Solo queda un obstáculo de 80 millones…

El Real Madrid Manchester Cityhabría dado un paso importante para traer de vuelta a Rodri a España. Algunas fuentes aseguran que el jugador y el club habrían acordado las condiciones personales, pero todavía no existe un acuerdo definitivo entre los clubes.

El principal obstáculo de las negociaciones sigue siendo el precio del traspaso. Según Sergio Valentín, Manchester City pide 80 millones de euros por el centrocampista de 30 años. Sin embargo, otras informaciones señalan que la primera oferta del Real rondaría los 50 millones de euros y que el club madrileño estaría dispuesto a pagar como máximo 60 millones.

¿Se ha alcanzado un acuerdo personal con Rodri?

Digi Sport, basándose en la información de Sergio Valentín, informó de que el Real y Rodri habrían acordado las condiciones personales del contrato. También se asegura que el propio jugador vería con buenos ojos trasladarse a Madrid.

No obstante, las informaciones procedentes de España no coinciden por completo. AS había informado anteriormente de que no había negociaciones oficiales entre el Real y Manchester City y de que los representantes del club madrileño habían negado que existiera un acuerdo con Rodri. Por ello, de momento, la información sobre un contrato personal preparado debe considerarse un rumor de mercado y no un hecho oficial.

¿Quién está ofreciendo los 80 millones de euros?

La diferencia más importante entre las informaciones que circulan está precisamente aquí. Según las fuentes disponibles, los 80 millones de euros no son la oferta del Real, sino el precio potencial fijado por Manchester City.

Según la información de Sergio Valentín:

Concepto Cantidad anunciada Exigencia de Manchester City 80 millones de euros Límite potencial del Real 60 millones de euros Primera oferta verbal Alrededor de 50 millones de euros Diferencia entre las partes 20-30 millones de euros

Por tanto, incluso si las condiciones personales se hubieran acordado realmente, los clubes tendrán que alcanzar un compromiso importante sobre el precio para cerrar el traspaso.

La duración del contrato favorece al Real

El contrato actual de Rodri con Manchester City termina en el verano de 2027. El club inglés quiere renovar al centrocampista, pero todavía no se ha firmado un nuevo contrato.

Esta situación da cierta ventaja al Real en las negociaciones. Si Rodri no renueva, al City le quedarán dos opciones principales:

venderlo ahora por una cantidad elevada;

mantenerlo una temporada más y aceptar después el riesgo de perderlo como agente libre.

Al mismo tiempo, la posición de Manchester City en las negociaciones también es sólida. Rodri ocupa un papel fundamental en el sistema de juego del equipo y el club no quiere dejarlo salir por un precio bajo.

¿Por qué el Real necesita precisamente a Rodri?

En las últimas temporadas, el club madrileño ha necesitado un centrocampista experimentado capaz de controlar el ritmo en el centro del campo, proteger a la defensa y llevar el balón desde la primera fase de construcción hasta el ataque.

Rodri puede desempeñar varias de estas funciones al mismo tiempo:

conservar el balón bajo presión;

cambiar rápidamente la orientación del juego;

detener los contraataques rivales desde su fase inicial;

generar peligro a balón parado y con disparos lejanos;

adaptarse a la presión de los grandes partidos.

Ganador del Balón de Oro de 2024, el español también fue una de las figuras clave del Mundial conquistado por España en 2026, donde recibió el premio al mejor jugador del torneo. Se informa de que el interés del Real aumentó precisamente después de esa competición.

Mourinho apoya el fichaje

Según la prensa española, el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, habría exigido reforzar el centro del campo y consideraría a Rodri su principal candidato.

El País informó de que el técnico portugués habría convencido a la directiva del club para abordar seriamente este fichaje. En su opinión, Rodri podría aportar control, experiencia y equilibrio táctico al equipo.

Al mismo tiempo, dentro del Real también existen dudas sobre la edad del jugador, su historial de lesiones y el riesgo de ofrecerle un contrato de larga duración.

¿Influirá su estado de salud en el precio del traspaso?

A finales de julio, Rodri se sometió a una intervención quirúrgica menor debido a unas molestias prolongadas en la espalda. Manchester City confirmó que había iniciado la rehabilitación, pero no reveló la fecha de su regreso a los terrenos de juego.

El futbolista ya sufrió anteriormente una lesión grave de rodilla, por lo que es lógico que el Real examine detalladamente su estado médico antes del fichaje. Este factor podría ser uno de los principales argumentos del club madrileño para intentar rebajar los 80 millones de euros exigidos.

Las informaciones sobre el PSG y el Barcelona

Según AS, el PSG se puso en contacto por Rodri, pero el jugador habría rechazado el interés del club parisino. Su prioridad sería fichar por el Real o continuar en Manchester City.

También se informa de que el Barcelona sigue la situación del jugador. Sin embargo, por ahora no existe información fiable que confirme que Rodri haya rechazado oficialmente al club catalán. The Guardian mencionó al PSG y al Barcelona entre los clubes que siguen la situación del futbolista.

¿Qué está claro por ahora?

Información Estado El contrato de Rodri termina en 2027 Confirmado El Real está interesado en el jugador Informado por varias fuentes Se han acordado las condiciones personales Confirmado por algunas fuentes, pero no es oficial El City pide 80 millones de euros Información de Sergio Valentín El Real acepta pagar 80 millones No confirmado Rodri ha rechazado al PSG Información de AS Rodri también ha rechazado al Barcelona No existe confirmación fiable Acuerdo definitivo entre los clubes Todavía no

Una sola decisión podría decidir el futuro del fichaje

Si Rodri exige firmemente fichar por el Real y se niega a renovar con Manchester City, el club inglés podría verse obligado a rebajar el precio. De lo contrario, es muy probable que el jugador permanezca una temporada más en Manchester.

La información actual indica que el fichaje es posible, pero la cuestión de los 80 millones de euros aún no está resuelta. Por muy fiables que parezcan las noticias sobre un acuerdo personal, Rodri solo se convertirá en jugador del Real cuando el Real y Manchester City pacten un precio común.

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