Intel prepara gráficos ultrapotentes para los procesadores Nova Lake-S

Intel, líder del mercado de tecnologías informáticas, está desarrollando una unidad de procesamiento gráfico integrada (iGPU) de una potencia sin precedentes para sus procesadores de sobremesa de nueva generación. Según Ixbt.com, los nuevos chips de la serie Nova Lake-S (Core Ultra 400), que informa de ello, están diseñados para competir con los gráficos integrados de los procesadores AMD y, en el futuro, podrían ofrecer a los usuarios un alto rendimiento sin necesidad de una tarjeta gráfica discreta.

Según la información difundida por el conocido informante Jaykihn, la versión más avanzada del nuevo iGPU de Intel integrará 12 núcleos Xe3P y consumirá hasta 40 vatios. Se trata de una cifra excepcionalmente alta para unos gráficos integrados, lo que está generando gran interés en el mundo tecnológico. Se espera que la configuración de uno de los procesadores Nova Lake-S con estos gráficos incluya 16 núcleos de computación: 4 núcleos de alto rendimiento P-Core, 8 núcleos eficientes E-Core y otros 4 núcleos LP-E Core de bajo consumo. El procesador admitirá un total de 16 hilos.

Límites de potencia y especificaciones técnicas

El límite de potencia base del procesador (PL1) será de 65 vatios, mientras que el valor máximo (PL2) podría alcanzar los 154 vatios. En el modo PL2, los gráficos integrados por sí solos podrían consumir hasta 40 vatios, mientras que su límite PL1 estable se situaría entre 15 y 25 vatios. Debido a este elevado consumo energético, se estima que Intel exigirá dos fases de alimentación independientes para VCCGT en las placas base.

Esto significa que el rendimiento del potente iGPU dependerá no solo del procesador y del sistema de refrigeración, sino también directamente de las capacidades de la placa base elegida por el usuario. Los especialistas señalan que la memoria caché también desempeña un papel importante en la mejora de la eficiencia de los gráficos integrados. Se espera que el Xe3P de 12 núcleos cuente con 20 MB de caché L2, un cuarto más que la caché Xe3 de 12 núcleos de Panther Lake.

Fecha de lanzamiento y perspectivas

El tamaño de la caché es especialmente importante para los gráficos integrados. Esto se debe a que el iGPU utiliza la memoria de acceso aleatorio (RAM) del sistema, cuyo ancho de banda es considerablemente inferior al de la memoria de vídeo dedicada de las tarjetas gráficas discretas. Una caché ampliada ayuda a compensar esta desventaja.

Al parecer, los nuevos gráficos Xe3P no se limitarán a los dispositivos de sobremesa. También se espera que distintas variantes de los gráficos de 12 núcleos se utilicen en procesadores móviles. En particular, algunos chips móviles Nova Lake-H podrían incorporar una configuración inusual con dos módulos, cada uno compuesto por cuatro bloques Xe3P. El ambicioso proyecto de Intel está previsto oficialmente para llegar al mercado a comienzos de 2027.