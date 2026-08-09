Un pasajero intentó abrir la puerta de emergencia de un avión

En un avión que volaba de Malasia a India, uno de los pasajeros intentó abrir inesperadamente la puerta de emergencia. Dañó la ventanilla interior de la puerta y trató de abrirla varias veces.

Al percatarse de la situación, miembros de la tripulación y otros pasajeros intervinieron de inmediato y retuvieron al hombre. Después, la situación a bordo quedó bajo control y el vuelo continuó.

Tras aterrizar el avión de forma segura en India, las fuerzas del orden detuvieron al pasajero. Actualmente se investigan sus acciones.

El incidente también causó preocupación entre los demás pasajeros. Las puertas de emergencia están destinadas únicamente a situaciones necesarias, y tratar de abrirlas durante el vuelo puede suponer un grave peligro.