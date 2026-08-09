El león rescatado de la guerra lucha contra una enfermedad grave

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El león rescatado de la guerra lucha contra una enfermedad grave

Taras, un león rescatado durante la guerra en Ucrania y trasladado a Estados Unidos, ahora lucha contra una enfermedad rara y potencialmente mortal. La noticia se dio a conocer el 8 de agosto.

Taras fue sacado de Ucrania cuando aún era un cachorro de león de cuatro meses. Sus dos hermanas, Lesya y Stefaniya, también fueron rescatadas. Se descubrió que los tres cachorros habían sido encontrados abandonados en una estación de tren de Odesa durante la guerra en Ucrania. Estaban relacionados con el comercio ilegal de animales exóticos y habían sido separados de su madre a una edad muy temprana.

Un león cuyo rostro es visible yace sobre una superficie cubierta de paja.

En 2022, Taras y sus hermanas fueron trasladados al santuario The Wildcat Sanctuary del estado de Minnesota, en Estados Unidos. Recorrieron casi 7.000 millas desde Ucrania hasta Estados Unidos.

Al principio, Taras se adaptó bien a la vida en el santuario. Sin embargo, en mayo de 2026 su estado cambió y se volvió letárgico. Los exámenes revelaron que el león padecía blastomicosis — una infección fúngica poco frecuente que puede ser grave. La enfermedad afectó principalmente a sus pulmones.

Después, Taras comenzó un tratamiento intensivo. Recibió medicamentos antifúngicos por vía intravenosa y luego continuó con un tratamiento oral. Aunque por ahora muestra signos de mejoría, los especialistas mantienen la cautela respecto al pronóstico.

Un león macho y una leona están tumbados uno junto al otro sobre una roca.

El reencuentro de Taras con sus hermanas también fue un momento muy emotivo. Sin embargo, durante el tratamiento es necesario separarlo temporalmente de ellas: cuando los leones comen juntos, los otros podrían comerse el alimento medicado destinado a Taras.

UcraniaEstados UnidosOdesaMinnesotaThe Wildcat Sanctuary
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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