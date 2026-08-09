El entrenador del Chelsea Xabi Alonso explica por qué no sustituyó a Romeo Lavia

Tras vencer 3-0 al Milan italiano en un nuevo amistoso disputado en Yakarta, el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, explicó las razones de su firme decisión con el centrocampista Romeo Lavia durante el partido. La victoria fue una etapa importante en la preparación del equipo para la temporada. Sobre ello, Goal.com informa que.

Según informaron fuentes oficiales del Chelsea, el técnico español permitió que Lavia, quien mostraba signos de cansancio sobre el terreno de juego, disputara el partido completo. Xabi Alonso destacó que tomó esta decisión deliberadamente para ayudar al futbolista a superar su bloqueo psicológico.

Un partido completo para superar un bloqueo psicológico

En la entrevista posterior al partido, Xabi Alonso habló sobre su estilo de gestión. Según explicó, Romeo Lavia tenía cierto bloqueo mental respecto a jugar los 90 minutos completos.

«Romeo Lavia tiene un bloqueo mental con respecto a jugar 90 minutos. Estaba cansado, pero dije: “Dejadle jugar, dejadle jugar…” Le permitimos completar los 90 minutos y, aunque terminó cansado, creo que estaba realmente feliz», explicó el entrenador del Chelsea.

El encuentro, disputado en el estadio Gelora Bung Karno, fue el segundo partido completo de 90 minutos de Lavia en los últimos tres años. El jugador de 22 años llegó al Chelsea en agosto de 2023 por 53 millones de libras esterlinas, pero las lesiones recurrentes en el muslo y la rodilla le obligaron a perderse más de 80 partidos con el conjunto londinense.

El logro personal del futbolista y la reacción de sus compañeros

Después del partido, Romeo Lavia agradeció al personal médico que le permitió disputar un encuentro completo de pretemporada. En una entrevista para la página web oficial del club, afirmó estar satisfecho con su estado físico.

«Estoy muy contento de haber jugado 90 minutos y me siento bien», declaró Lavia. «La confianza es el resultado del trabajo realizado con todo el personal del club, que me ayudó a completar una buena pretemporada y a empezar con fuerza».

El joven centrocampista añadió que disfruta trabajando bajo las órdenes de Xabi Alonso y que las ideas del entrenador se están integrando rápidamente en el equipo. Este importante resultado y la determinación del jugador tampoco pasaron desapercibidos para sus compañeros.

En particular, el defensa del Chelsea Wesley Fofana publicó en sus redes sociales una foto junto a Romeo Lavia y Levi Colwill, destacando especialmente su fortaleza mental y transmitiéndole sus mejores deseos.